NLP jako světová věda o úspěchu

Cítíte, že byste ve svém životě chtěli dosáhnout něčeho většího? Učte se od těch nejlepších. Osvojte si NLP, využijte znalosti a pozorování nasbírané za posledních 50 let a staňte se i vy extra úspěšnými ve svém oboru.

Bill Gates, Serena Williams, Brian Tracy, J. K. Rowlingová, Andre Agassi, Leonardo da Vinci a Mozart. Co mají tyto osobnosti společného? V tom, co dělají, jsou super úspěšné. Náhoda to není, vše se ukrývá v mysli. A s NLP v sobě můžete potenciál k takovým velkým úspěchům probudit i vy.

Vyšší osobní výkon skrze NLP

NLP se rozvíjí již přes 50 let. Stojí za ním Richard Bandler a profesor Sir John Grinder, kteří kdysi na univerzitní půdě zkoumali, proč jsou úspěšné osobnosti vlastně tak úspěšné, a výsledky svého výzkumu shrnuli po mnoha letech práce do technik a metod NLP, tedy neurolingvistického programování. To byl však jen začátek a jejich žáci a následovníci to vše začali rozvíjet a obohacovat. Z této metodiky se tak stal světový hit, kterého začali využívat mnozí již úspěšní lidé, aby byli ještě úspěšnější ve svých oborech.

V názvu se ukrývají tři slova, která vlastně dost dobře popisují, o co jde:

• Neuro - fungování mozku,

• Lingvistické - verbální i neverbální komunikace,

• Programování - strategie myšlení, jazyka a chování, opakující se vzorce vnímání, myšlení a cítění, podvědomě silné programy, jež si ani neuvědomujeme.

NLP zahrnuje ucelený soubor těch nejužitečnějších poznatků od lídrů z oborů rodinné psychoterapie, hypnoterapie, lingvistiky, modelování, vědecké kybernetiky, neurověd a dalších oborů. Nejde však o žádnou prostou teorii, nýbrž o praxi. Osvojit si NLP znamená naučit se konkrétní postupy, jak změnit život svůj či někoho jiného.

Naučte se "jazyk mysli"...

Je zřejmé, že veškeré tyto poznatky jsou enormně užitečné pro terapeuty. NLP - neurolingvistické programování ovšem v životě může využít každý běžný jedinec. Všichni se přece setkáváme, komunikujeme a jednáme s dalšími lidmi a všichni bychom rádi změnili některé věci ve svém vlastním životě. Ovládnete-li NLP, budete schopní přeprogramovat také svoji vlastní mysl a tak lépe ovládat a řídit, jaké myšlenky se vám honí hlavou a díky tomu můžete ovlivnit i kroky a aktivity, které denně děláte. S NLP odstraníte své vnitřní limity a různé typy strachů a obav, budete vést stabilnější a emocionálně vyrovnanější život. A to si myslíme, že je tím největším jeho přínosem.

Ti, kdo si osvojí neurolingvistické programování, pak zvládají:

• vytvářet kvalitnější vztahy,

• efektivněji se rozhodovat,

• být vnímavějšími při komunikaci a nepadat do konfliktů,

• lépe řídit své myšlenky,

• kontrolovat své emoce,

• umět plně ovládat své rozpoložení i se přepnout do plného stavu výkonnosti,

• pracovat se svými strachy, obavami a limity,

• snadněji dosahovat svých cílů,

• chápat sebe i druhé.

Tím se celkově zvedne kvalita života, a především úspěšnost a spokojenost.

Nejde o všem jen o seberozvoj. Poznatky z NLP velmi oceňují personalisté a pracovníci v HR, kouči, manažeři, CEO a ředitelé, kteří pod sebou mají spoustu lidí. Díky NLP dokážou lépe vést týmy, vnímat potřeby jednotlivých lidí, chápat jejich jednání. Osvojí si koučovací přístupy, techniky rozhovorů v manažerské praxi a mnoho dalšího.

... objevte svůj skrytý potenciál a motivujte druhé

Víte vy sami, co v životě vlastně chcete? Mnoho lidí v tom jasno nemá, a pak je zřejmé, že si nemohou vytrvale jít za svým cílem. Většina populace se navíc točí v bludném kruhu. Roky utíkají a oni se pořád nedostali tam, kde by chtěli být. Nemalé procento lidí také vůbec nedokáže využívat své silné stránky a talenty, i tohle je důvod, proč je tak málo těch doopravdy úspěšných. Právě NLP však může být tou vstupenkou k životnímu úspěchu.

NLP můžete studovat sami pro sebe nebo pro druhé. Coaching University Czech Republic pořádá NLP kurzy s mezinárodní certifikací v Praze. Tyto profesionálně vedené akreditované výcviky absolvují jak kouči, terapeuti, poradci, konzultanti, manažeři, tak ti, co chtějí změnit svůj vlastní život, případně vylepšit své vedoucí schopnosti v práci (proto si sílu tohoto moderního nástroje psychologie oblíbilo vedení řady velkých firem a nadnárodních korporací a jejich CEO). Počet míst na každém z kurzů je však omezený, aby se NLP Trainer Radek Karban (který je jako jeden z mála v Česku a Slovensku certifikován a vytrénován samotným spoluzakladatelem NLP) mohl věnovat všem účastníkům a také pro zajištění příjemné atmosféry.

NLP je zlatou cestou k seberozvoji

Výuka probíhá v Praze osobně vždy o víkendech, je rozdělena do modulů. Účastníkům kurzu jsou zároveň k dispozici tištěné materiály, nahrávky a e-learning. Všechny nově nabyté znalosti si rovnou zkoušejí sami na sobě. Už samotné absolvování kurzu NLP je tedy cestou k hlubokému seberozvoji a schopnosti dosahovat úspěchu. Pak je možné poznatky dále využívat ve svém životě při jednání s dalšími lidmi, koučování, vedení lidí nebo pro terapie. Kurz NLP Practitioner se skládá ze 4 intenzivních modulů, které vás během 4 měsíců provedou krok za krokem do bohatého světa neurolingvistického programování a jeho využití ve vašem osobním i profesním životě.

Pokud se i vy chcete posunout dál ve svém myšlení, být lepším nadřízeným a naučit se lidi motivovat ke skvělým výsledkům, určitě se přihlaste. Nezapomeňte, že se vyplatí na tyto kurzy přihlašovat dostatečně dopředu, počet počet účastníků je v nich vždy omezený, aby každý účastník měl precizní zpětnou vazbu a díky tomu se vše naučil hlavně správně.