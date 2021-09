Nošovická KONA Electric v Evropě překonala hranici 100 tisíc prodaných vozů

Ve slezských Nošovicích vyráběný model Hyundai KONA Electric se v Evropě těší rostoucí oblibě. Již každý čtvrtý prodaný vůz modelové řady KONA má plně elektrický pohon. Modelová řada KONA přitom zahrnuje celkem pět různých verzí - se třemi variantami spalovacích motorů, popřípadě hybridní a plně elektrickou verzi. Dosud bylo na celém světě prodáno více než 142 000 vozů KONA Electric, z toho více než 100 000 vozů připadá na Evropu, kde byl tento model uveden na trh v roce 2018. V České republice si model KONA Electric našel zhruba čtyři stovky zákazníků.

"Ohromující evropská obliba modelu KONA Electric od jeho uvedení na evropský trh v roce 2018 překonává veškerá očekávání," říká Andreas-Christoph Hofmann, viceprezident společnosti Hyundai Motor Europe, odpovědný za marketing a produkt. "Sto tisíc vozů prodaných v Evropě je obrovským milníkem. Jsem hrdý na tým společnosti Hyundai, který stojí za tímto skvělým úspěchem. Tím se posouváme o krok blíž k dosažení našeho cíle prodávat na celém světě do roku 2025 jeden milion akumulátorových elektromobilů ročně."

KONA Electric: první zcela elektrické malé SUV v Evropě

Hyundai se stal po představení modelu KONA Electric v roce 2018 prvním výrobcem automobilů, spojujícím dva nejvýznamnější automobilové trendy na evropském trhu: čistě elektrický pohon a karoserii malého SUV. KONA Electric vyniká výkonným elektromotorem, dlouhým dojezdem a elegantním vzhledem - a to vše na českém trhu nabízí za dostupnou cenu od 789 990 Kč.

Zákazníci mají na výběr dva elektrické pohony: verzi s kapacitou akumulátorů 64 kWh, umožňující mimořádně dlouhý dojezd 484 kilometrů, nebo variantu se standardní sadou akumulátorů o kapacitě 39,2 kWh a dojezdem 305 kilometrů. U modelu KONA Electric je v praktickém provozu doložen dojezd až 790 kilometrů v městském cyklu na jedno nabití akumulátorů a model navíc stanovil rekord v dojezdu překonáním vzdálenosti 1026 kilometrů na německém závodním okruhu Lausitzring.

KONA Electric je perfektním vozem pro zákazníky hledající praktické SUV s nulovými lokálními emisemi. V roce 2020 se stala druhým modelem značky Hyundai, který obdržel pětihvězdičkové hodnocení Green NCAP (prvním byl v roce 2019 IONIQ Electric). A na začátku letošního roku zařadil časopis Autocar model KONA Electric mezi nejlepší elektromobily pro rodiny.

V březnu 2020 spustil Hyundai výrobu modelu KONA Electric ve svém evropském výrobním závodě Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC). Elektricky poháněné verze se i nadále vyrábějí také v hlavním výrobním závodě společnosti Hyundai v jihokorejském Ulsanu. Mezi výhody evropské výroby patří nepřetržité zásobování největších trhů, kratší dodací lhůty a v blízké budoucnosti také mimořádně ekologická výroba - nošovický výrobní závod HMMC totiž v roce 2022 přejde jako vůbec první výrobní závod společnosti Hyundai na 100% odběr elektrické energie z obnovitelných zdrojů. K tomuto kroku dojde v rámci úsilí společnosti Hyundai o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2045, oznámeného na letošním autosalonu IAA.

Vlastnictví bateriového elektromobilu je v Evropě rostoucím trendem

Popularita modelu KONA Electric je v souladu s obecnými evropskými trendy. Poptávka po akumulátorových elektromobilech v Evropě neustále roste. Podle zprávy European Electric Car Flash Report (červen 2021) se počet registrací nových elektromobilů v roce 2020 v porovnání s rokem 2019 zdvojnásobil. Během prvních pěti měsíců roku 2021 bylo v Evropě registrováno již 355 000 nových elektromobilů - více než v celém kalendářním roce 2019 dohromady. Vzhledem k rozšiřování nabídky ze strany výrobců, kteří chtějí splnit své cíle v oblasti emisí CO2, se očekává, že do konce roku 2021 dosáhne objem trhu elektromobilů v Evropě jednoho milionu prodaných vozů.

Tento trend potvrzují také přehledy prodejů elektromobilů. Z nich vyplývá, že trh s elektromobily v hlavních evropských regionech v první polovině roku 2021 meziročně vzrostl o 147 procent na celkových 336 000 prodaných vozů.

Vlastnit elektromobil je navíc ještě snadnější a praktičtější než dosud. Řada evropských zemí dotuje pořízení vozidel s nulovými lokálními emisemi prostřednictvím velkorysých subvencí a počet stanic pro nabíjení elektromobilů v Evropě se každý rok zvyšuje. Společnost Hyundai Motor Group chápe význam nabíjecí infrastruktury pro přijetí technologie elektromobilů, a proto se loni stala akcionářem společnosti IONITY, provozující přední síť vysokovýkonných nabíjecích stanic v Evropě. Vzhledem k tomu, že obavy z dojezdu a dlouhého nabíjení patří mezi nejvýznamnější faktory, kvůli nimž zákazníci váhají nad pořízením elektromobilu, se očekává, že výstavba husté sítě rychlonabíjecích stanic po celé Evropě přispěje k rychlejšímu přijetí akumulátorových elektromobilů.

Prodeje modelu KONA Electric nejsou ve všech evropských zemích rovnoměrné, ale soustředí se do několika zemí, pro které je elektromobilita prioritou. Například v Německu, které má na evropském trhu elektromobilů podíl 10,7 procenta, jsou registrovány rekordní počty elektromobilů. V roce 2020 bylo registrováno přibližně 194 000 osobních vozů s elektrickým pohonem - historicky nejvyšší počet a trojnásobek oproti předchozímu roku. V porovnání se stejným obdobím v roce 2020 došlo v prvních měsících letošního roku k dalšímu výraznému nárůstu registrací elektromobilů.

Zatímco právě v Německu je KONA Electric nejoblíbenějším členem modelové řady KONA a více než polovina všech zákazníků, kteří si zde model KONA pořídili, zvolila čistě elektrický pohon, poměr takových zákazníků v České republice je podstatně nižší. Od začátku prodeje modelu KONA totiž byly na našem trhu zaregistrovány téměř čtyři tisícovky vozů, z nichž pouze přibližně desetinu pohání výhradně elektromotor.

Hyundai Motor představí během čtyř let 12 nových elektromobilů

KONA Electric není jediným bateriovým elektromobilem v produktové řadě značky Hyundai. Společnost představila na začátku letošního roku model IONIQ 5, průkopnické elektrické CUV a první model v nové produktové řadě značky IONIQ. Původní Hyundai IONIQ, představený v roce 2016, byl prvním vozem nabízeným s výběrem tří elektrifikovaných pohonů ve verzích Hybrid, Plug-in Hybrid a Electric.

S modelem IONIQ 5 začíná Hyundai realizovat svůj plán, podle něhož představí do roku 2025 celkem 12 nových bateriových elektromobilů. Cílem společnosti do roku 2025 je prodávat 560 000 elektromobilů ročně. Koncern Hyundai Motor Group, který zahrnuje také značky Kia a Genesis, bude do roku 2025 nabízet celkem 23 akumulátorových elektromobilů a plánuje prodávat na globálních trzích jeden milion těchto vozů ročně. Společnost hodlá do roku 2035 zcela elektrifikovat svou kompletní produktovou řadu v Evropě a do roku 2040 i globálně. Rovněž do roku 2040 si společnost Hyundai stanovila cíl dosáhnout podílu na globálním trhu elektromobilů ve výši osm až deset procent.

Hyundai se rozšiřováním nabídky řešení pro trvale udržitelnou mobilitu s orientací na potřeby zákazníků přibližuje k dosažení své vize "Pokroku pro lidstvo". Cílem je zvyšování kvality života lidí přístupem k mobilitě, v němž hraje hlavní roli člověk. Bateriové elektromobily, jakým je KONA Electric, nabízejí ideální řešení. KONA Electric je díky špičkovému dojezdu a vyspělým prvkům výbavy v oblastech bezpečnosti a konektivity vhodná pro rozmanité životní styly zákazníků, zatímco její zcela elektrický pohon nevypouští žádné lokální emise, a vytváří tak ze světa lepší místo pro nadcházející generace.