Nové carsharingové elektromobily v Praze.

S rozmachem sdílené ekonomiky přichází na český trh nový e-carsharing GreenGo. Do ostrého provozu v Praze ve čtvrtek pouští první stovku elektromobilů značky Volkswagen e-up! Vedle ekologicky šetrné formy sdílení aut a dostupných cen za pronájem je dalším benefitem této služby bezplatné parkování na modrých a na fialových zónách po celé Praze.

Pronájem vozů probíhá skrze aplikaci v mobilním telefonu. V tuto chvíli je možné si auta vypůjčit v tzv. "servisní zóně", která v současnosti pokrývá Prahu 1 a 2 a vnitřní části obvodů Prahy 3 až 10 a má 35 km2 plochy. Auta se mohou pohybovat i mimo ni, po celém území Prahy, klienti je ovšem musí vrátit zpět do této zóny, je vyznačena na mapě v aplikaci. O servis vozů se non-stop stará GreenGo servisní team, který auta spravuje a dobíjí na svých dobíjecích stanicích, ale k dobíjení využívá i veřejnou síť. Zákazník se tedy nestará téměř o nic.

Půjčení GreenGo auta vyjde levněji než kterákoli pražská taxislužba. V případě měsíčního předplatného za 99 korun zákazník jezdí za pouhých 6 korun za minutu. Pokud si klient nechá auto v pronájmu a zaparkuje, zaplatí sníženou sazbu 1,50 Kč za minutu a ve vybraných nákupních centrech kolem Prahy dokonce pouhých 0,50 Kč za minutu. Navíc, prvním klientům teď nabízí GreenGo registraci a 30 minut jízdy na vyzkoušení zdarma. "Nechceme konkurovat MHD, ale jsou příležitosti, kdy se auto hodí. Může jít o různé schůzky, převoz více lidí ve větším pohodlí, objemnější nákupy či o rychlé spojení mezi hůře dostupnými částmi Prahy. GreenGo auta jsou tichá a jezdí čistě na elektřinu, tedy bez zbytečné produkce CO 2 a dalších zplodin. Nastavením našich cen si přejeme, aby si zákazníci nemuseli připlácet za ekologicky šetrnou dopravu," vysvětluje Šimon Čapek, výkonný ředitel pražské pobočky.

Na rozdíl od klasických autopůjčoven GreenGo služba pracuje na tzv. free-floating systému, který nemá centrální místo odkud je vozy nutno půjčovat a vracet. Vozy jsou rozmístěny po celé "servisní zóně" a zájemci o pronájem v aplikaci vidí, která auta jsou volná, kde jsou zaparkovaná a jaký je stav jejich baterie, tedy i jejich dojezd. Auta se odemykají a zamykají skrze aplikaci pomocí čtyřmístného kódu nebo biometrickým ověřením identity. Po stáhnutí aplikace do mobilu a nutné registraci, ke které je potřeba jen občanský a řidičský průkaz a platební karta, je možné ihned odjet. "Pro pohyb v Praze dnes už není nutné auto vlastnit, tankovat pohonné hmoty, měnit olej a pneumatiky, platit pojištění a parkovací poplatky. O to všechno se staráme my. Naopak cestování autem po městě může být snadné, rychlé a levné," doplňuje Čapek. Firma tak reaguje na problémy velkých měst, kde podle dostupných dat právě emise z městské dopravy způsobují až 80 procent znečištění ve městě.

V Budapešti tak jezdí tisíce lidí

GreenGo vstupuje na český trh s tříletou zkušeností z Budapešti, kde její služby využívá několik desítek tisíc pravidelných klientů. Ti oceňují zejména to, že jsou auta k dispozici non-stop, jsou čistá a nabitá, ale také snadno ovladatelná. "Celý proces registrace, půjčování, vracení, nabíjení, mytí i servisu jsme si ověřovali ve dvouměsíčním uzavřeném testování, které jsme spustili již před koncem roku 2019." říká Čapek. "Vše probíhá naprosto snadno. Registrace je intuitivní, nechápu, jak se může vše načíst tak rychle, včetně skenu občanského a řidičského průkazu. Verifikace probíhala v pozadí, ale já mohl prakticky okamžitě odjet svým prvním GreenGo. Bomba," říká Kryštof Kostroun z marketingové agentury EverWhere, který spolu s dalšími službu testoval. "Naše agentura uvažuje o využití GreenGo služeb i do budoucna místo současných služebních aut, která dnes vlastníme," dodává Kostroun.

Společnost GreenGo má i další ambice a věří, že do budoucna díky sdílení elektroaut ubyde v Praze aut celkově, a tím pádem přibyde i více parkovacích míst. "Věříme, že si spojení této moderní sdílené dopravy s ekologicky šetrnou formou Pražané oblíbí, a že s jejím rozmachem bude v hlavním městě jezdit i celkově méně aut. Mezinárodní výzkumy potvrzují, že jedno sdílené auto dokáže nahradit pět až jedenáct aut v osobním vlastnictví. Tento fakt si už GreenGo ověřil i v Budapešti. Klasická osobní auta totiž tráví až 96 % celkového času parkováním. Lidé si uvědomí, že vlastnit třeba druhé auto v Praze je nevýhodná investice a budou si je více půjčovat. Tím pádem se tak, zatím teoreticky vzato, uvolní už tak ucpané město a jeho přeplněná parkovací místa," uzavírá Čapek.