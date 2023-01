Novela insolvenčního zákona: Stát přijde o 15 miliard a lidé se naučí, jak se vyhnout splácení dluhů

Vláda připravuje významnou změnu insolvenčního zákona ukvapeně a populisticky bez ohledu na názor odborníků. Ti se při dnešní expertní diskusi shodují na tom, že plošným zkrácením doby oddlužení z pěti na tři roky pro všechny dlužníky může vláda ukázat cestu, jak se vyhýbat plnění závazků, může dojít k rozdělení společnosti a ke zvýšení napětí mezi nesplácejícími a řádně splácejícími občany. Důsledkem nové úpravy bude výrazné snížení výtěžnosti oddlužení. O 15 miliard korun může přijít stát, tzn. zdravotní pojišťovny, finanční úřady a Česká správa sociálního zabezpečení. Soukromí věřitelé odhadují ztrátu dokonce na 85 miliard korun.

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh novely oddlužení, podle kterého by mělo dojít ke zmírnění podmínek splácení a k plošnému snížení doby oddlužení z pěti na tři roky pro všechny dlužníky. Proti zmírňování podmínek dlužníkům je podle ankety drtivá většina starostů měst a obcí, insolvenčních soudců a podle průzkumu ze vzorku více než dvou tisícovek respondentů také občané. Kriticky se k návrhu novely staví i zástupci odborné veřejnosti.

Zkrácení doby oddlužení také znamená snížení výtěžnosti, což negativně ovlivní věřitele a druhotně dopadne i na celou veřejnost. Podle analýzy, kterou prezentovali experti Ministerstva spravedlnosti, a podle výpočtů InsolCentra, by měla klesnout návratnost věřitelům ze současných 56 % na 6,5 %.

Experti prosazují cílenou pomoc potřebným, politici diskusi odmítají

Jarmila Veselá, jednatelka společnosti InsolCentrum, také vyzývá rozhodující orgány k dialogu. "Domnívám se, že vláda i parlament by měly mít k dispozici dostatek věrohodných dat o zadlužených lidech. Ve finanční nouzi by se mělo pomáhat na míru jednotlivým skupinám, nikoli plošně. Varování většiny odborných profesí by nemělo zapadnout a vláda ani parlament by je neměly opomenout."

Připravovaná novela insolvenčního zákona podle odborníků: