Nový most přes Orlík dnes testovaly dvě lokomotivy, provoz začne 29. listopadu

Dvě lokomotivy s vozíkem naloženým panely o celkové váze zhruba 340 tun dnes testovaly nosnost nového železničního mostu přes vodní nádrž Orlík u Červené nad Vltavou na Písecku. Zatěžkávací zkouška trvala skoro celý den. Dynamické zkoušky, které testují rozkmitání konstrukce, budou následovat v dalších dnech, řekl ČTK Milan Špička, vedoucí projektu společnosti Metrostav. Běžný provoz vlaků by měl začít 29. listopadu.

"Zatěžuje se na různých místech mostu, kde se ověřuje jak průhyb konstrukce, tak pokles spodní stavby a zatlačení ložisek. Vše by se mělo vejít do napočítaných tolerancí. Lokomotivy s vozíkem najedou na místo, stojí tam půl hodiny, odjedou a technici provedou měření," řekl Špička. I když technici vidí výsledky měření hned, vypracování konečné zprávy potrvá několik dní.

Zatěžkávací zkoušku pro Správu železnic vykonává Experimentální centrum fakulty stavební ČVUT. Technici použili dvě lokomotivy. Dieselová šestinápravová lokomotiva řady 679.1, přezdívaná Sergej, dorazila z muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka a váží okolo 110 tun. Druhá lokomotiva je parní s označením 475.1, přezdívaná Šlechtična, přijela z Iron Monument Club Plzeň a její hmotnost je okolo 170 tun. Pro zvýšení zatížení přidávají vozík s panely o váze zhruba 60 tun. Zkoušek je celkem osm.

Ve čtvrtek a v pátek technici provedou ještě dynamickou zatěžovací zkoušku, při které se bude frekvenčním budičem simulovat kmitání mostu a budou se měřit odezvy jednotlivých frekvencí. "Zařízení se připevní ke kolejím a do konstrukce vnese ráz, ta se rozkmitá a pomocí snímačů se sleduje reakce konstrukce," dodal Špička.

Nový most o délce 316 metrů má největší železobetonový oblouk v Česku s rozpětím 156 metrů. Nedaleký Podolský most překonává o šest metrů. Nahradil původní most z ocelové konstrukce z roku 1889. Kvůli nevyhovujícímu technickému stavu po něm nemohly jezdit nákladní vlaky a osobní musely jezdit pomaleji. Starý most je hned vedle nového a bourat se nebude kvůli památkové ochraně díla.

Stavba nového mostu začala v prosinci 2021. Investorem je Správa železnic, pro kterou staví společnost Metrostav. Celkové náklady jsou 684,98 milionu korun bez DPH.

Most je na trati Tábor - Písek, poblíž obce Červená nad Vltavou, jejíž původní část je kvůli přehradě zatopená. Trať vede nad nádrží Orlík. Je to jediný most přes Vltavu na železnici mezi Českými Budějovicemi a Prahou. Vlaky jezdily z Tábora do Písku přibližně hodinu. Nový most umožní jet vlakům rychlostí 70 kilometrů za hodinu. Cesta mezi Táborem a Pískem se pak zkrátí o šest minut.