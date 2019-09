Nový mýtný systém v ohrožení. Celá věc se nejspíš protáhne

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) musí znovu řešit případ tendru o provozování mýta, rozhodl jeho předseda Petr Rafaj. Zakázku na mýtné vyhrálo konsorcium CzechToll/SkyToll, námitky proti veřejné soutěži ale vznesla firma Kapsch, již Rafaj vyhověl. Advokát Michal Pokorný pochybuje, že se celá věc stihne vyřešit do konce roku, což by mohlo ohrozit start nového mýtného systému na českých dálnicích. Navíc, pokud by nakonec byla původní smlouva s CzechToll/SkyToll vyhodnocena jako neplatná, mohl by stát vracet více než desítky milionů. Pokorný to řekl v rozhovoru pro server Česká justice.

Rafaj uznal námitky Kapsche ohledně rozkladu u části II., jež se týkala zastavení řízení o námitkách. Kromě toho musí ÚOHS ještě znovu řešit samotnou smlouvu uzavřenou mezi ministerstvem dopravy a CzechToll/SkyToll, rozhodl Krajský soud v Brně. Proti tomuto rozhodnutí podaly všechny tři strany kasační stížnost.

Podle Pokorného se celá věc bude nejspíš ještě nějakou dobu řešit a nepředpokládá, že by do konce roku došlo k nějakému finálnímu rozhodnutí. "Jsem spíše skeptický. Je třeba si uvědomit, že v řízení o návrhu Kapsch na přezkoumání úkonů zadavatele (to je ten výrok II., v rozkladovém řízení zrušený), musí být nejprve vydáno rozhodnutí I. stupně, proti kterému může účastník podat rozklad. O rozkladu je rovněž vedeno řízení a ve věci je třeba rozhodnout. Proti rozhodnutí o rozkladu, pokud bude pro účastníka nepříznivý, lze podat opět žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Se zohledněním těchto procesních postupů mám důvodné pochybnosti, že o věci bude do konce roku rozhodnuto," řekl.

To by nabouralo plány ministerstva, které chtělo od 1. ledna 2020 nový systém mýtného spustit. V případě, že všechna rozhodnutí nebudou včas pravomocně dokončena, bude pak pro ministerstvo klíčové, aby ÚOHS nezrušil platnost jeho smlouvy s CzechToll/SkyToll uzavřenou 20. září 2018. Pokud totiž úřad platnost nezruší, tak "lze očekávat, že zadavatel "oživí" návrh dle § 264 odst. 4, 5 ZZVZ (v tomto smyslu se v řízení před ÚOHS již vyjádřil, že je dán veřejný zájem na pokračování smlouvy), aby ÚOHS přihlédl k důvodům hodným zvláštního zřetele spojených s veřejným zájmem, za který zadavatel označí potřebu výběru mýtného, a bude požadovat pokračování plnění smlouvy," uvedl v rozhovoru pro Českou justici Pokorný.

Pro platnost samotné smlouvy mezi ministerstvem a CzechToll/SkyToll je zásadní otázka, zdali byla uzavřena v rozporu s předběžným opatřením, či nikoliv. "Pokud tato smlouva byla uzavřena v rozporu s předběžným opatřením, pak by měla být podle mého názoru neplatná," myslí si Pokorný. "Ovšem je třeba zohlednit, že Zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) je lex specialis. Podle něj je podmínkou neplatnosti smlouvy na plnění veřejné zakázky z důvodu nedodržení postupu podle ZZVZ uložení zákazu plnění smlouvy ze strany ÚOHS. Jinými slovy smlouva na plnění veřejné zakázky se stává neplatnou z důvodu porušení ZZVZ pouze v případech, kdy ÚOHS na návrh uloží zákaz jejího plnění. S tím se ovšem Úřad (na návrh Kapsch) doposud nevypořádal," podotkl.

Kdyby měl celou situaci vzít z obecného hlediska, tak se Pokorný obrátí na správní řád. "Ten je ovšem relativně stručný, a tak je třeba účinky předběžného opatření dovozovat výkladem. Logicky by mělo platit, že to co je předběžným opatřením zakázáno, nesmí být vykonáno, a pokud to přesto vykonáno je, pak se jedná o jednání (právní jednání) neplatné," vysvětlil.

V závěru rozhovoru se Pokorný pustil i do roviny hypotetické a odhadoval, jaké důsledky by z rozhodnutí o neplatnosti smlouvy s CzechToll/SkyToll mohly vzejít. "Pokud by smlouva byla vyhodnocena jako neplatná, pak je třeba pamatovat na to, že byla "podepsána" a že na jejím základě bylo a je poskytováno plnění a konány konsorciem CzechToll/SkyToll přípravné kroky, které si vyžadují značné náklady," upozornil.

"Pokud by tedy smlouva byla vyhodnocena jako neplatná, pak by konsorcium CzechToll/SkyToll poskytovalo plnění bez právního důvodu, případně by vynakládalo prostředky v očekávání toho, že bude smluvním partnerem ČR a mělo by právo na náhradu všech vynaložených prostředků. Kolik to bude činit, to nevím, ale rozhodně to bude hodně. Nebudou to miliony a obávám se, že ani desítky milionů," doplnil.