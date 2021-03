O čtyřdenním pracovním týdne uvažuje osmina firem, ukázal průzkum

O zavedení čtyřdenního pracovního týdne uvažuje během příštích pěti let 13 procent malých a středních podniků. Ukázal to průzkum mezi jejich vedoucími pracovníky uskutečněný nástrojem výzkumné agentury Ipsos pro poradenskou společnost Moore CR.

Dvě třetiny vedoucích pracovníků těchto firem přitom myšlenku kratšího pracovního týdne vnímají pozitivně. Pětina se naopak domnívá, že by takový krok firmám spíše uškodil.

Druhá část průzkumu zaměřená na běžnou populaci ukázala, že kratší pracovní doba by se zamlouvala více než 60 procentům Čechů. Zvýšila by se podle nich produktivita a spokojenost pracovníků a rychlejší pracovní tempo by si vynahradili třídenním víkendem.

Zkrácený pracovní týden by podle návrhu, který zazněl v Poslanecké sněmovně, znamenal omezení na čtyři pracovní dny s cílem zkrátit pracovní dobu ze 40 na 35 hodin.

Výzkum mezi vedoucími pracovníky také zjišťoval, zda by v jejich firmě vůbec stačily čtyři dny ke splnění všech týdenních pracovních povinností. Pětina se domnívá, že ano, a to i bez nutnosti zvýšení denní produktivity pracovníků. Podle třetiny vedoucích by to ale bylo možné jen v případě zvýšení produktivity. A další pětina zase deklaruje, že k odvedení veškeré práce je v jejich firmě nutné nasazení po všech pět pracovních dnů.

Zhruba 16 procent vedoucích ovšem uvádí, že na práci v jejich firmě nestačí ani pět dnů. Do budoucna je ale nicméně pravděpodobné, že se pracovní doba bude zkracovat, a to díky vývoji technologií, automatizaci a robotizaci. Lidé se budou čím dál více soustředit spíše na činnosti s vyšší přidanou hodnotou, kde je stroje nezastoupí, uvedl jednatel Moore CR Petr Kymlička.

Více než pětina zaměstnanců by ale kratší pracovní týden neuvítala. Důvodem je to, že si raději rozloží pracovní povinnosti do pěti dnů, které díky tomu mají klidnější. Čtyřdenní pracovní týden by tedy pro ně byl spíše stresující, doplnil Kymlička.

A zatímco třetina lidí pracuje 40 hodin týdně, které vnímá jako přiměřené množství času, delší dobu tráví prací téměř čtyři z deseti dotázaných. A to buď proto, že je to podle nich nutné, nebo proto, že sami chtějí pracovat déle. Méně než 40 hodin týden práci věnuje 27 procent lidí.

V evropských zemích převládá model maximálně čtyřicetihodinové týdenní pracovní doby. Druhou nejčastější je pracovní doba 48 hodin týdně, kterou využívá například Irsko, Island, Německo, Polsko či Velká Británie. Vůbec nejdelší pracovní dobu mají pracovníci v Lichtenštejnsku a Švýcarsku, a to maximálně 50 hodin týdně. Nejnižší (38 hodin týdně) mají naopak Francouzi, Dánové a Belgičané.