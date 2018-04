Rentiero spustilo první nemovitostní burzu v Česku

Společnost Rentiero přichází na český nemovitostní trh s unikátním řešením, které pomáhá zájemcům rozumně do tohoto lukrativního odvětví investovat. To spočívá v možnosti koupě podílu v nemovitosti již za minimální investici 1000 Kč a následným konstantním výdělkem na pronájmu a na růstu hodnoty nemovitosti. Investor veškeré pokyny zadá skrze jednoduché online rozhraní, o veškerou práci se pak za něj postará již Rentiero. Atraktivní novinkou je pak první česká nemovitostní burza, umožňující obchod s podílovými listy nemovitostí. Za Rentierem stojí podnikatel Pavel Matoušek, který mj. v minulosti vlastnil úspěšný projekt AAA Poptávka.cz.

Společnost skrze minimální investici 1000 Kč nabízí možnost na webu www.rentiero.cz zainvestovat opravdu každému. Rentiero vyhledává a nakupuje investiční byty zejména v hlavním městě, plán do budoucna počítá s expanzí do celé republiky. "Po nákupu nemovitosti ji společnost rozdělí na menší části a tím umožním investorům s menším kapitálem vůbec proniknout na realitní trh. Těm s větším bohatstvím zase diverzifikovat a rozložit si tak riziko. Investor se vůbec nestará o nájemníky, o výběr nájemného či o údržbu nemovitosti. Po bezplatném vytvoření účtu se za něj o vše postaráme my," říká Jaromír Muchka, zakladatel a ředitel Rentiero a.s. Se společností je spojený i Pavel Matoušek, bývalý majitel již zmíněné AAA Poptávky.cz. V současnosti stojí za např. slevovým obchodem HyperSlevy.cz či investičním portálem Benefi.cz.

Výraznou novinkou je spuštění tzv. nemovitostní burzy na sekundárním trhu. Princip zdejší burzy na www.rentiero.cz je velice jednoduchý. Na uživatelsky jednoduchém webovém rozhraní investoři nabízí své podílové listy jiným investorům, kteří je mohou koupit a naopak. Zájemce zde vše najde na jednom místě a pravidla jsou velice podobná obchodu na burze a nákupu akcií. To umožní rychlé pochopení každým uživatelem, který hned vidí, za kolik může svůj podíl na nemovitosti okamžitě prodat nebo koupit včetně informace o výši výnosu z nájmu vůči konkrétní prodejní, resp. nákupní ceně podílu.

"Spuštěním nemovitostní burzy chceme malým i velkým investorům ukázat, že nákup a prodej podílových listů nemovitostí může být stejně jednoduchý, jako je nákup akcií na klasické burze. Naší prioritou je kvalitní výběr nemovitostí, které investorům vydělávají na pronájmu a dlouhodobě roste jejich hodnota. Díky opravdu minimální vstupní investici je náš trh a nemovitostní burza vhodná pro každého, kdo se jen trochu o nemovitosti zajímá," dodává ještě Muchka.

Výnos z investování do nemovitostí se dělí na výnos z pronájmu nemovitosti a z dlouhodobého růstu nemovitosti. Každá nemovitost má samozřejmě jiné roční zhodnocení, nejčastěji se však pohybuje mezi 3 až 5 procenty. V posledních letech mediálně hojně propíraný neustálý dlouhodobý růst cen nemovitosti je základem druhé složky výnosu, kdy v Praze za posledních 5 letech rostl až ke skoro 14 % za rok. Při ideální konstelaci investor může ze svých peněz dostat výnos až 18,9 % ročně. Nepříznivé podmínky v podobě například klesání hodnoty nemovitosti samozřejmě mohou nastat, statistiky ale ukazují, že ceny nemovitostí z dlouhodobého hlediska rostou.