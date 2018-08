Výrobce pohárů chce na finGOOD získat dva miliony k expanzi do USA

Jejich trofeje již tradičně oceňují úspěšné amatérské i profesionální sportovce v řadě zemí nejen Evropské unie. Firma Poháry Bauer působí na trhu již téměř patnáct let a zákazníkům nabízí různé typy trofejí jak z katalogu, tak individuálních. Mezi další plány společnosti patří expanze do zámoří. Z toho důvodu se spojila s peer to business platformou finGOOD. Od investorů chce získat celkem dva miliony korun, které jí mají pomoci k rozvoji distribučního centra ve Spojených státech amerických a k proniknutí na středoamerické trhy.

"Specializujeme se na výrobu sportovních pohárů, trofejí, ocenění i upomínkových předmětů. V posledních osmi letech jsme změnili naši strategii a zaměřili se na své vlastní výrobky. Portfolio našich zákazníků pochází prakticky ze všech zemí Evropské unie i třetích zemí jako je Norsko, Švýcarsko. Zákazníky máme také v Izraeli nebo v Saúdské Arábii," popisuje hlavní zaměření společnosti Poháry Bauer její jednatel Martin Sojka, a doplňuje. "Fandíme sdílené ekonomice, proto jsme se při naší snaze získat prostředky na další růst, obrátili právě na platformu finGOOD."

Firma Poháry Bauer provozuje v České a Slovenské republice celkem osm kamenných prodejen, další jsou partnerské. Zákazníky získává též prostřednictvím e-shopu. Poháry EKONOMY, STANDARD a LUXUS jsou vyrobeny pro úspěšné sportovce všech odvětví, stejně tak medaile a trofeje, které jsou symbolem vítězství a úspěchu. Roční tržby dosáhly v roce 2017 více než čtyřiceti milionů korun a posledních několik let se pravidelně zvyšují. Od investorů by společnost ráda získala celkem dva miliony korun na dva roky s úrokovou sazbou 8 % p. a. Tato investice je zajištěna směnkou, za niž ručí majitel a jednatel firmy.

"Trofeje od společnost Poháry Bauer jsou určeny úspěšným a úspěšná je také tato již tradiční česká firma. Jsme proto velmi rádi, že se firma Bauer Poháry rozhodla při snaze o další růst obrátit na naši platformu. Investoři, kteří jsou na finGOOD napojeni, již z desítek investičních příležitostí poznali, že naše platforma funguje a na rozdíl od velkých investičních společností a fondů umožňuje investovat volné prostředky se zajímavým zhodnocením též drobnějším investorům," vysvětluje Roman Vyorálek, jednatel společnosti finGOOD.

Právě na vzájemné podpoře investorů a českých firem je peer to business platforma finGOOD založena. Cílem je, aby si v duchu pravidel sdílené ekonomiky obě skupiny navzájem pomohli k dalšímu růstu. Naposledy se v minulých týdnech téměř stovka investorů složila na více než 2,7 milionů korun pro společnost REXGLAS s.r.o., jež se zabývá profesionálními zámečnickými a montážními pracemi se specializací na výrobky z bezpečnostního skla.