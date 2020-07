O zavření provozovny jim řekla až policejní hlídka

Mnozí živnostníci si v aktuálním bleskovém průzkumu. projektu Fandíme řemeslu si stěžují na některá rozhodnutí vlády během koronavirové pandemie. Vadí jim například, že se o nuceném zavření své provozovny dozvěděli až na ulici od policejní hlídky.

Živnostníci se v doznívající koronavirové krizi pomalu vracejí k běžnému provozu a snaží se dohnat ztráty, které utrpěli v posledních týdnech a měsících. Jak ukázal bleskový průzkum projektu Fandíme řemeslu, který zastřešuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, zdaleka nejsou přesvědčeni, že všechna omezení byla nezbytná. A pomoc státu podle nich mohla být účinnější.

"Účastníků průzkumu jsme se zeptali, zda pro ně nebyla vládní opatření příliš tvrdá," řekl Josef Jaroš, vedoucí projektu Fandíme řemeslu a většinový vlastník české poradenské skupina Apogeo. "Více než třetina - přesněji 36,4 procenta z nich - tento názor potvrdila," dodal Jaroš.

Podle něj směřovala kritika dotázaných zejména na nekoncepčnost některých rozhodnutí. "Vadilo jim především překotné zavírání jejich provozoven na základě nočních jednání vlády, o kterém se někdy dovídali až ráno z médií, nebo také od policejních hlídek, které měly kontrolovat jejich dodržování," upřesňuje.

Dopad na učňovské školství

Někteří z dotázaných upozornili také na to, že koronavirová krize těžce dopadla rovněž na učňovské školství, a v nejbližší době tak hrozí, že se ještě více prohloubí chronický nedostatek kvalitních řemeslníků.

"Vyslechli jsme i takové názory, že učni neměli přestat docházet alespoň na praktickou výuku - ať už do škol, nebo do firem," poznamenal Jaroš. Na dotaz, co by řemeslníkům nejvíce pomohlo v době, kdy se opatření rozvolňují a život se postupně vrací do normálních kolejí, odpověděla nadpoloviční většina (54,5 procent) "více mediálního prostoru pro náš obor".

"Spolu s odpovědí 'informace pro podnikatele na jednom místě', která vyjadřuje názor 27,3 procenta dotázaných, jsme se tak utvrdili ve správnosti rozhodnutí vtisknout novou podobu a vdechnout nový život projektovému webu www.fandimeremeslu.cz. To jsme přijali ještě před vypuknutím pandemie a díky němu teď mají nejen drobní podnikatelé, ale také novináři k důležitým informacím skutečně snadný přístup," konstatoval Jaroš.

"Většina dotázaných ale zásadní výhrady neměla," shrnuje Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR. Přispěla k tomu i aktivita Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

"Hned na počátku krize jsme například upozornili Ministerstvo práce a sociálních věcí na to, že OSVČ nemají vůbec nárok na ošetřovné, i když se zavřely školy a oni museli zavřít své provozovny. Rychle došlo k nápravě a ošetřovné živnostníkům začalo vyplácet Ministerstvo průmyslu a obchodu. V průběhu nouzového stavu jsme odpověděli nesčetně dotazů OSVČ ohledně možných podpor a jejich možných kombinací," připomněla Svobodová.

Omezené podnikání

Podnikání muselo v čase tvrdých opatření proti šíření koronaviru podle poradenské firmy Bisnode zavřít 204 tisíc fyzických osob - podnikatelů. Zprostředkovaně se toto nařízení dotklo dalších desetitisíců osob, o jejichž zboží a služby se zcela nebo podstatně snížil zájem.

V České republice bylo v březnu registrováno 2 124 596 živnostníků, z nichž zhruba polovina (1 048 735) vyvíjí podnikatelské aktivity. "Podle našich propočtů se krizová opatření bezprostředně dotkla 203 543 živnostníků, což je téměř pětina z celkového počtu aktivních podnikatelů," uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Nejpočetnější skupinu postižených živnostníků tvoří podnikatelé ve stravování. Jde o 45 261 osob. Následují kadeřnice a kosmetičky, kterých je 37 576, a 33 648 maloobchodníků v nespecializovaných prodejnách.