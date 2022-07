Obálková metoda spoření: Kdy (ne)má smysl?

V dnešní době se snaží spořit asi každý z nás. Způsobů, jak si uschovat peníze na horší časy, je ale několik. Jedním z těch nejoblíbenějších a nejčastějších je obálková (nebo taky hrníčková) metoda. Kdy je to dobré řešení a kdy je lepší zvolit sofistikovanější cestu?

Pokud se vám stává, že v den výplaty rozpošlete finance na všechny strany a zbytek máte tendenci namísto schraňování na průběžné nákupy a uložení na horší časy utratit za nějakou tu radůstku, bude pro vás obálková metoda jako stvořená.

Moderní obálky? Můžou jimi být běžné účty

Pro spoření a odkládání peněz stranou si dnes už ale nutně nemusíte vybírat hotovost a složitě s ní manipulovat, jako to dělávaly naše babičky. Můžete si založit vícero běžných účtů (jen pozor, aby šlo o účty bez poplatků, ať zbytečně netratíte) a mezi nimi se porozhlédnout třeba po takovém, který vám umožní si peníze rozdělit do virtuálních "šuplíčků", ve kterých se vám bude lépe orientovat.

I to dnes běžné účty některých bank umí. Stejně jako například založení podúčtu v rámci běžného účtu, kam si budete moci peníze odkládat - třeba na nájem na další měsíc, na letní tábor pro děti, na vánoční dárky nebo na cokoli dalšího.

Pro menší nebo blízké cíle

Uspořit obnos na novou televizi nebo drobné vybavení domácnosti nevyžaduje žádný složitý postup. K dosažení menších cílů, jako je tento, vám obálky, hrníčky nebo běžné účty určitě postačí.

Stejně jako když víte, za jak dlouho se chcete vybranou věcí potěšit. Toužíte za 6 měsíců koupit ratolesti dárek za 1 000 Kč? Pak stačí do obálky (té fyzické i pomyslné) každý měsíc vložit 167 Kč. Odborníci tvrdí, že tato metoda je poměrně efektivní, když na něco chcete spořit ideálně do tří let.

Popisek: Obálková metoda dává smysl při krátkodobém spoření a odkládání peněz na něco menšího. Na větší projekty a investice si peníze posílejte alespoň na spořicí účet.

Když šetříte na něco většího

Promyšlenější plán je potřeba tam, kde chcete ušetřit na vysokoškolská studia svých dětí nebo třeba na větší rekonstrukci (která ovšem zatím počká). V takovém případě se totiž vyplatí peníze uložit tam, kde se budou úročit. Finance tím nejen ušetříte, ale taky i podle konkrétně domluvených parametrů zhodnotíte nebo aspoň (částečně) uchráníte před inflačními vlivy.

Naprostým základem, o který není třeba se nějak zvlášť starat, může být spořicí účet. Každý měsíc si můžete sami určit, kolik si na něj odložíte a na co už nesáhnete. K tomu se vám průběžně budou připisovat úroky. Výhodou, ale i rizikem v jednom je možnost peníze téměř okamžitě vybrat. Vysoká likvidita je skvělá věc, když peníze potřebujete na něco urgentního, nicméně nevýhodná v okamžiku, kdy sami sebe nedokážete ukočírovat při nakupování.

Jak si vybrat spořicí účet, aby vám opravdu spořil?

Při spoření chceme samozřejmě ušetřit každou korunu, utrácet pak budeme cíleně sami. Proto je nanejvýš vhodné pečlivě si porovnat nabídky jednotlivých spořicích účtů, které banky v současnosti nabízejí.

Kromě výše úroku, který vám banka bude připisovat, sledujte také limit, pro který tento úrok platí (tzn. pásmové úročení). Obvykle jde třeba o 200 000 Kč - vyšší částky se obvykle úročí jen nepatrně. Nic vám ale nebrání založit si více spořicích účtů u více bank. Opatrní buďte i v tom, na jak dlouhou dobu vám banka daný úrok poskytne - zejména vyšší úročení bývá často omezeno jen na několik měsíců a pak o něj přijdete. Lepší je zvolit nikoli nezbytně nejvyšší, ale zejména pěkný, a přitom dlouhodobě stabilní úrok.

V neposlední řadě se také ujistěte, jak je to s poplatky, které se se spořicím účtem pojí. Nejlepší je samozřejmě situace, kdy jsou nulové. A důležité je i to, abyste na své peníze mohli v případě nouze ihned sáhnout - ovšem dělejte opravdu jen v krajním případě, aby mělo spoření smysl a účinek.