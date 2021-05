Obchodní centrum Šestka letos otevírá už třetí novou prodejnu

V Obchodním centru Šestka se v pátek 21. května otevřela nová prodejna Sinsay, která nabídne cenově dostupný, široký sortiment módního oblečení, obuvi a doplňků. Celkově pátá pobočka Sinsay v Praze se rozkládá na ploše 1300 m2 ve zrekonstruovaném přízemí obchodního centra. Uzavření nájemní smlouvy obě strany oznámily už v říjnu loňského roku. V Šestce letos vznikla mj. nová prodejna Knihy Dobrovský a Sportisimo, minulý týden se v centru otevřela nová retro herna a novinky si majitelé připravili i na nadcházející měsíce.

Oděvní značka Sinsay, která patří do polské skupiny LPP, má v České republice už více než 80 obchodů s módou a v letošním roce plánuje další expanzi. Značka se vyznačuje tím, že ve svých fashion prodejnách nabízí oblečení dle nejnovějších světových trendů za příznivé ceny. Základem kolekce je oblečení pro teenagery, rozšířená o oblečení a doplňky pro ženy, muže i děti, nebo bytové doplňky.

Obchodní centrum Šestka, které se nachází poblíž pražského letiště, letos kontinuálně rozšiřuje nabídku obchodů a služeb. Na otevření prodejny Knihy Dobrovský a Sportisimo navázalo zahájení provozu nového Muzea Her a retro herny značky Cibien's Corner. Pasáž v prvním patře obchodního centra se nedávno proměnila v galerii Sky Gallery, kde si mohou zákazníci prohlédnout díla českých modernistů. Na střeše obchodního centra byla instalována mobilní testovací buňka na covid-19. I na nadcházející měsíce přitom zástupci centra avizují další atraktivní novinky, třeba v podobě nového fitness centra s kryokomorou.

"Na rozšiřování portfolia našich obchodů a služeb pracujeme neustále, a to i během pandemie. Těší nás, že naše stávající portfolio prodejen doplní značka Sinsay, která zaujme nejen širokým výběrem stylového oblečení, ale i dostupnou cenou," říká manažerka obchodního centra Šestka Michaela Němcová. "Pro zákazníky bude po pandemii vedle jistoty bezpečného prostředí důležitý také kvalitní zákaznický servis. Jak se již po první vlně pandemie potvrdilo, lidé mají potřebu se socializovat a preferují reálný zážitek z nakupování, hlavně pokud jde o módu."

Obchodní centrum Šestka je snadno dostupné pro všechny Pražany, a to autobusovými linkami 191 a 119, které zajišťují spojení s linkou metra A (Petřiny nebo Nádraží Veleslavín), nebo linkou 100, která zajíždí na Zličín, a tím pádem i pro cestující příměstskou hromadnou dopravou mezi Kladnem a Prahou. Ti, kteří by do obchodního centra chtěli zamířit autem, ocení blízkost Pražského okruhu a dostatečné množství bezplatných parkovacích míst (1030). Veškeré novinky o dění v centru můžete sledovat na webu www.oc-sestka.cz nebo na Facebooku.