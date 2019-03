Obchodní dům Kika Nové Butovice slaví první narozeniny

Svoje první narozeniny slaví obchodní dům KIKA v Nových Butovicích. Za rok prodejnu navštívilo statisíce spokojených zákazníků. KIKA je na tomto místě součástí OC Galerie Butovice a navazuje tak na pozitivní zkušenosti obdobného konceptu z OC Letňany a OC Olympia Brno.

V butovické pobočce KIKA najdou zákazníci vše, na co jsou u této rakouské společnosti zvyklí; široký sortiment nábytku i bytových doplňků odpovídající nejnovějším trendům. Velkou část sortimentu si navíc mohou zákazníci nakonfigurovat podle vlastních potřeb tak, aby rozměrově i barevně přesně odpovídala jejich přání. Většinu základních modelů mají zákazníci připravenu skladem k okamžitému odběru. V Nových Butovicích je jim připraveno vyhovět 55 stálých zaměstnanců.

"Za loňský rok si KIKA v České republice ve svém obratu polepšila o 12% na 2 mld. korun. Vedle obchodního domu v Butovicích jsme otevřeli také novou pobočku v Českých Budějovicích a úspěšně jsme rozeběhli on-line prodej," uvádí šéf české a slovenské pobočky nábytkářského řetězce Kika Jakub Střeštík. Celkový počet návštěvníků prodejen dosáhl 3,5 milionu.

"Spokojený zákazník je u nás na prvním místě. Proto nyní na pobočce v Nových Butovicích usilujeme o rozšíření skladových prostor, abychom mohli nabízet ještě více produktů k okamžitému prodeji. Bestsellerem je křeslo SCOTTY, které lze zakoupit v osmi barevných variantách. Rádi si k nám zákazníci chodí vybírat i kuchyně, které plánujeme na míru. Oblíbené je také sezónní zboží jako zahradní nábytek či vánoční a velikonoční dekorace," prozrazuje Aneta Uhlíková, vedoucí marketingového oddělení.

V rámci oslavy prvního výročí otevření pobočky Nové Butovice vydala společnost speciální leták s týdenní platností, jehož součástí je kupon do Costa Coffee. Dále je pro zákazníky připravena sleva 20% po celý víkend na veškeré zboží a to ve všech pražských pobočkách. Připraveny jsou také soutěže. Jedna byla vyhlášena v televizním pořadu Top Star a výhrou je den s profesionálním designérem a poukaz na nákup v hodnotě 10 tisíc korun. Kromě toho probíhá fotosoutěž o KIKA dárkové karty. Součástí soutěžní fotografie musí být maskot KIKAlína, který se pohybuje po různých trasách v Praze, aby se s ní mohli zájemci vyfotit. Na narozeninový víkend lákala speciální týdenní kampaň v MHD, rádiu a posílená je "Out of Home" reklama.