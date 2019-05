Obchodní schodek Unie s Čínou se prohloubil na 185 miliard eur

Schodek Evropské unie v obchodování s Čínou se loni prohloubil na 185 miliard eur (4,8 bilionu korun) ze 178 miliard v roce předchozím. Dovoz z Číny se zvýšil o pět procent na 395 miliard eur, vývoz do Číny pak vzrostl o šest procent na téměř 210 miliard eur. Oznámil to evropský statistický úřad Eurostat.

Unie už deset let dováží z Číny více zboží, než do ní vyváží. Obchodní deficit se v letech 2008 až 2018 pohyboval mezi 130 miliardami a 190 miliardami eur.

Čína je po Spojených státech druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem EU co do výměny zboží. Z celkového objemu zboží dováženého do unie ze zahraničí pochází 20 procent právě z Číny. Z EU do Číny pak směřuje 11 procent vyváženého zboží. Nejvíce zboží z Číny loni dovezlo Nizozemsko (85 miliard eur), nejvyšší export do Číny vykázalo Německo (94 miliard eur).

Největší podíl na obchodovaném zboží mají stroje, dopravní prostředky, chemikálie a další průmyslové výrobky. Celkově činily 84 procent veškerého exportu a 97 procent importu EU.

Evropská osmadvacítka loni vykázala deficit celkového zahraničního obchodu 22,6 miliardy eur. To představuje proti předchozímu roku výrazné zhoršení - v roce 2017 měla EU ještě obchodní přebytek 22,2 miliardy eur. Obchodní přebytek sice loni zaznamenala s USA, deficit se ale prohloubil jak s Čínou, tak kvůli dovozu energií i s Ruskem.