Obliba "ready made" firem v posledních letech klesá

Počet nových takzvaných ready made společností, tedy firem, se kterými může nový majitel po jejich koupi začít okamžitě podnikat, se v posledních čtyřech letech snížil téměř o 60 procent. Od roku 2000 vzniklo v ČR odhadem přes 52 tisíc těchto firem. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Obliba ready made společností rostla až do roku 2013, kdy jich bylo na trh uvedeno 7279, a tvořily třetinu všech nově vzniklých firem v daném roce. V roce 2017 už tvořily tyto společnosti s počtem 3000 firem necelou desetinu společností uvedených na trh. Jejich podíl v první polovině letošního roku byl téměř 12 procent.

"Ready made společnosti jsou obecně rizikovějšími obchodními partnery než společnosti, které jejich majitelé zakládají sami. Někteří kupci předpřipravených společností je využívají ke spekulativním účelům a po jednorázovém využití je jednoduše zlikvidují," uvedl vedoucí datového oddělení CRIF Jan Cikler.

Ready made společnosti se 1,5krát častěji dostávají do insolvenčního řízení a třikrát častěji se z nich také stanou nespolehliví plátci DPH. Nyní tvoří ready made společnosti desetinu všech firem v Česku. Mezi společnostmi, které se dostanou do insolvenčního řízení, ale v posledních několika letech stabilně tvoří 16 procent. U nespolehlivých plátců DPH tvoří ready made společnosti třetinu všech firem.

Na seznam nespolehlivých plátců se předpřipravené společnosti dostávají také dříve po svém založení. Mezi nespolehlivými plátci DPH je 43 procent společností, které jsou na trhu maximálně pět let. Mezi ready made společnostmi, které jsou nespolehlivými plátci DPH, jsou na trhu maximálně pět let více než dvě třetiny z nich. Polovinu nespolehlivých plátců DPH, kteří jsou na trhu maximálně pět let, tak tvoří ready made společnosti, dodal Cikler.

Ready made společnosti také zanikají v průměru dříve než společnosti, které si jejich majitelé zakládají sami. Obchodní společnosti jako celek, které z jakéhokoli důvodu ukončí svoji činnost, tak nejčastěji činí mezi 8. a 12. rokem své existence. Ready made společnosti, které již svoji činnost ukončily, tak nejčastěji učinily v pátém roce existence.

Prodejem předpřipravených společností se zabývá zhruba 200 firem, trhu však dominuje několik pořizovatelů. Od roku 2000 do poloviny roku 2018 prodávalo podle zjištění společnosti CRIF předpřipravené obchodní společnosti 191 firem, z čehož 14 v průběhu těchto 18 let zaniklo. Aktuálně tak funguje na českém trhu 177 pořizovatelů ready made společností. Většinou jde o mladší firmy, které působí na trhu maximálně deset let.

Většina pořizovatelů ready made společností jich za dobu své existence prodala několik desítek, případně nižší stovky. V průměru každý pořizovatel založil a prodal 280 obchodních společností.