Obří inflace. Venezuela prudce zvyšuje minimální mzdu

Venezuela kvůli obří inflaci prudce zvýší minimální mzdu. Včetně odměn by brzy mohla vrůst o více než 350 procent na téměř 15 dolarů (350 korun) měsíčně. Oznámil to na twitteru socialistický zákonodárce Francisco Torrealba. Kritici však neočekávají, že by tento krok pomohl nějakým způsobem zmírnit problémy obyvatel v zemi zmítané krizí.

V letošním roce to bude již třetí zvýšení minimální mzdy. Kdysi bohatá země produkující ropu se propadla do hluboké ekonomické krize a trápí ji vysoký růst cen, takzvaná hyperinflace.

Oznámení okamžitě vyvolalo reakci kritiků vlády, podle kterých tento krok postrádá doprovodná opatření, která by stabilizovala ekonomiku a zastavila prudký růst cen. V září stálo celé kuře v supermarketu 80 tisíc bolívarů (96 korun), tedy zhruba čtyři dolary.

"Nadále se vysmívají pracujícím lidem," prohlásil lídr opozice Juan Guaidó, kritik socialistické vlády prezidenta Nicoláse Madura. Upozornil také na to, že Maduro sám rozhodnutí neoznámil.

Guaidó se letos pokusil sesadit Madura za podpory USA a více než 50 dalších zemí. Madurovi se však podařilo udržet si moc s pomocí armády a některých zemí, jako Kuba, Čína a Rusko.

Analytik konzultační společnosti IHS Global Insight Diego Moya-Ocampos prohlásil, že další zvýšení mezd bude mít jen krátkodobý pozitivní vliv na většinu Venezuelanů, kteří trpí nedostatkem potravin, léků a benzinu. Rostoucí inflace sníží jejich mzdy v bolívarech na ekvivalent několika dolarů a vláda zvýšení mezd zřejmě načasovala před období svátků, aby se tak vyhnula protestům, dodal.

"Je to snaha hodit peníze do ulic, aby se lidi dostali do svého druhu večírkové nálady," řekl analytik. "Ve skutečnosti to bude tlačit inflaci ještě více vzhůru, systematicky podkopávat kupní kapacitu pracujících."