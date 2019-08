Ocelářská firma ThyssenKrupp jedná o převzetí Klöckner

Německá ocelářská a strojírenská společnost ThyssenKrupp jedná o koupi obchodníka s kovy Klöckner s cílem posílit své podnikání v ocelářském průmyslu. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informoval německý ekonomický deník Handelsblatt. Akcie společnosti ThyssenKrupp na zprávu zareagovaly růstem o téměř pět procent, zatímco akcie Klöckner si připisují přes 13 procent.

Akcie firmy ThyssenKrupp přitom letos do srpna spadly na nejnižší úroveň za 16 let poté, co firma už počtvrté zveřejnila varování před dalším vývojem zisku. Pro šéfa ThyssenKrupp Guida Kerkhoffa je tato akvizice jedním z ústředních prvků plánu restrukturalizace, na kterém pracuje, uvedl list.

Akcie Klöcknera, který čelí poklesu poptávky na domácím i zahraničním trhu, se v poslední době pohybují na desetiletém minimu. O jeho spojení s ThyssenKrupp se spekuluje už měsíce. Obě společnosti ale agentuře Reuters odmítly zprávu německého deníku komentovat.