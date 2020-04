Ochranné pomůcky pro 130 pražských lékáren vozy z AAA Auto

V rámci probíhající pandemie koronaviru mnoho zdravotnických zařízení naráží na nedostatek pomoci v rámci distribuce ochranných pomůcek. AAA Auto ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou začalo zavážet ochranné pomůcky do 130 pražských lékáren. Vozí je zaměstnanci AAA Auto, ale i známé osobnosti, které se značkou spolupracují. Společnost zároveň dlouhodobě podporuje Dětskou dopravní nadaci, která pomáhá sirotkům obětí dopravních nehod, a tento měsíc zapůjčilo další automobily i Červenému kříži a spolku ALSA, která pomáhá lidem s fatálním onemocněním amyotrofická laterální skleróza.

"Jsem ráda, že v této tíživé době můžeme alespoň trochu pomoci i my. Lékárníci patří při styku s veřejností po nemocnicích mezi jedny z nejrizikovějších skupin a bojují s nedostatkem lidí. My naopak díky aktuální situaci disponujeme lidským kapitálem a vozovým parkem, který může v tomto mezidobí alespoň vypomoci, kde je potřeba," uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny Aures Holdings, provozovatele mezinárodní sítě AAA Auto. Společnost tento měsíc podpořila i Červený kříž a mobilní tým spolku ALSA třemi automobily, díky kterým se dobrovolníci dostanou k více lidem s fatálním onemocněním amyotrofická laterální skleróza.

V následujících dnech plánuje pomoci ještě dalším organizacím. "Do pomoci jsme zapojili nejen známé osobnosti, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, ale chystáme i jedno sladké překvapení. Věříme, že i to bude pro lékárníky malým zpestřením," doplnila Topolová. Hned první den tak ochranné pomůcky rozváželi nejen zaměstnanci AAA Auto, ale i bývalý fotbalista a předseda Hráčské fotbalové unie Tomáš Pešír. V dalších dnech to bude například swingový král Jan Smigmátor, fotbalová legenda Antonín Panenka, dakarský závodník Lukáš Kvapil.

"Jsme rádi, že nám AAA Auto pomohlo s rozvozem respirátorů a ušetřilo nám tak čas, který můžeme věnovat svojí práci," poděkovala Veronika Horáková, lékárnice Fakultní nemocnice v Motole. Celkem auta a zaměstnanci z Áček týdně zavezou na 130 pražských lékáren. Pomoc potrvá několik týdnů, minimálně do doby, kdy pomine riziko nákazy koronaviru.