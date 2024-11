Odpoledne se po opravách otevře celý Barrandovský most

Řidičům se dnes po 13:00 otevře všech osm pruhů zrekonstruovaného pražského Barrandovského mostu. Kompletní oprava mostu začala v květnu 2022 a díky sloučení finálních etap skončily práce oproti původnímu plánu o rok dříve. Především kvůli volbě modernějšího betonu se však cena zvýšila z 594,5 milionu na 1,14 miliardy korun. Rekonstrukce přinesla dopravní komplikace zejména na Strakonické a Jižní spojce.

Barrandovský most tvoří dva mosty, je z roku 1983 a denně ho přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze i celém Česku. Opravoval se vůbec poprvé. Jižní most, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, město nechalo opravit v minulých letech. Letošní práce na severní části začaly v březnu a původně měly být hotové na konci letních prázdnin. Nakonec se protáhly do podzimu.

Před dnešním otevřením bylo nutné udělat takzvané zatěžovací zkoušky severního mostu, při kterých v noci z pátku na sobotu a ze soboty na dnešek kvalitu prací testovaly naložené nákladní vozy. Po skončení hlavních prací čeká most příští rok ještě poslední etapa, při které budou dělníci sanovat povrchy. Při těchto pracích už nebudou na mostě žádná dopravní omezení.