Odstartoval program podpory zastoupení žen a dívek v technologiích

O podporu talentovaných a cílevědomých žen zejména ze startupového prostředí v jejich rozvoji dlouhodobě usiluje Hospodářská komora prostřednictvím Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace (VUPI) ve spolupráci s technologickou společností Huawei v rámci projektu Women In Tech.

Program byl zahájen kulatým stolem při příležitosti konání akce Future City Tech Říčany 2022. Cílem v letošním roce je prostřednictvím konkrétní podpory vybraných aktivit prezentovat úspěšné a konkrétní ženy, které podnikají a prošly podporou start-upového prostředí.

"V našem projektu Women In Tech spolupracujeme s odbornými týmy, které ve start-upovém prostředí podporují konkrétní projekty, kde najdeme i dívky a ženy. Tyto ženy na svém úspěšném příběhu dokážou, že to jde. Jsme pyšní a hrdí, že Women In Tech má konkrétní tváře a příběhy, které mohou dále motivovat nové talenty zejména v ženské populaci. Náš projekt cíleně míří v době digitalizace na podporu dívek a žen, které se rozhodly podnikat v moderních technologiích," nastínil motivaci VUPI ředitel Martin Frélich.

Program má za cíl ve spolupráci s předními poskytovateli služeb start-upistům pomoci rozvíjet kompetence žen, které realizují svůj podnikatelský záměr. Zaměřuje se na vzdělávací aktivity a podporuje akce a aktivity ve spolupráci s partnery, kteří umožňují ženám v oblasti ICT rozvíjet své podnikatelské dovednosti a schopnosti. Vybrané ženy start-upistky budou uvedení partneři společně na konci roku 2022 také oceňovat a dále zvyšovat povědomí a bourání stereotypů v této oblasti.

Partneři na projektu pracují od začátku roku, kdy se VUPI a Huawei dohodli na spolupráci a propagaci žen ve start-upovém prostředí v rámci programu Huawei Women in Technology (více zde). Společnost Huawei je hlavním partnerem projektu.

"Jako podnikatelka a zakladatelka firmy Diversio vnímám, jak jsou ženy ve start-upech nedostatečně zastoupeny a podporovány. V loňském roce šlo pouhé 1 % investic v regionu CEE do start-upů vedených ženami. Aktuálně v Česku chybí až 15 000 ICT expertů. Jsem ráda, že unikátní program Women In Tech pomůže jednak zvýšit osvětu o možnostech směřování dívek a žen do perspektivního segmentu ICT a zároveň posune již nastartované konkrétní projekty na mezinárodní úroveň," doplňuje koordinátorka projektu Women In Tech Linda Štucbartová.

"Podpora start-upů, objevování a rozvoj talentů, které pomohou pořádně nastartovat digitální ekonomiku v naší zemi, i větší zastoupení žen v ICT odvětví jsou naše dlouhodobé priority. Projekt Women in Tech je proto ideálním spojením těchto aktivit. Jsme velmi rádi, že se můžeme podílet na rozvoji tuzemské ženské start-upové scény," říká Dina Mašínová, manažerka společenské odpovědnosti české pobočky Huawei.