Ojetin na trhu v říjnu přibylo, nabídku rozšiřují rostoucí dovozy

Po několikaměsíčním poklesu a stagnaci trh s ojetinami v říjnu zažívá mírné oživení. Na všech trzích v zemích Visegrádské skupiny se zvýšil počet inzerovaných ojetin, celkem ze zářijových 405 978 vozů na říjnových 430 536. V Polsku nabídka vzrostla o více než 9000 aut, v Česku o necelých 8 000, v Maďarsku o necelých 2 500 a na Slovensku o necelých 5000. Ke zlepšení situace na sekundárním trhu výrazně přispívá dovoz ojetin ze států západní Evropy, který je již od června letošního roku vyšší než ve stejném období předcovidového roku 2019. Vyplývá to z analýzy trhu, kterou pravidelně zpracovává společnost AURES Holdings, provozovatel sítí autocenter AAA AUTO a Mototechna.

"Po dlouhých měsících došlo k navýšení nabídky ojetých automobilů na všech trzích V4. To lze přisoudit lehce zvýšeným dovozům automobilů, ale i vyšší ochotě zákazníků obměnit svůj stávající vozový park. Část majitelů, ale i firem nechce déle čekat, přestože nákup nového vozu je ztížený 'čipovou krizí' a dodací lhůty nových aut se pohybují okolo jednoho roku i více," uvedl provozní ředitel AURES Holdings Petr Vaněček. I přesto je podle něj na trhu stále výrazně méně aut, než tomu bylo v předešlých letech. "V tuto chvíli se ovšem nedá s jistotou říci, zda se jedná pouze o momentální výkyv, nebo jestli se situace na sekundárním trhu začíná stabilizovat. Například dovozy aut jsou hodně citlivé na počasí a první sníh většinou znamená jejich výrazný pokles," dodal Petr Vaněček s tím, že do září letošního roku se do Česka dovezlo již o necelou tisícovku ojetin ze zahraničí více než v předcovidovém roce 2019.

Nejčastěji nabízeným vozem v Česku a na Slovensku zůstává Škoda Octavia (8890 ks, resp. 3484 ks), v Polsku a Maďarsku Opel Astra (6864 ks, resp. 1814 ks). Střední hodnota stáří byla v září nejvyšší u vozů prodávaných v Polsku (12,3 roku), následuje Maďarsko (11,5 roku), Česko (10,1 roku) a nejmladší byly vozy na Slovensku (9,8 roku). Stav tachometru je opět nejvyšší v Polsku (medián 181 600 km), nejméně ojeté jsou vozy v Česku (medián 149 000 km). Nejdražší ojetiny jsou aktuálně na Slovensku, kde je medián 7000 EUR (178 888 Kč), následuje Česko s mediánem 170 000 Kč, Maďarsko 2 190 000 HUF (155 376 Kč) a nejlevnější jsou v Polsku, kde je střední hodnota ceny 22 000 PLN (121 976 Kč).