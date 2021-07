Ojetiny v pololetí zdražily o 16 procent na průměrných 245 tisíc korun

Průměrná cena ojetých aut na českém trhu v prvním pololetí meziročně stoupla o téměř 16 procent na 245 tisíc korun. Zatímco loni poskytovali prodejci někdy i výrazné slevy, letos naopak stále zdražují. Ve druhém čtvrtletí cena proti začátku roku stoupla o pět procent. Vyplývá to z aktuálních údajů společnosti Cebia.

"Nárůst cen letos zrychlil zejména v červnu a během července nadále pokračoval. Pravděpodobnost, že by šly ceny opět dolů, je prakticky nulová, neboť zhruba od června začaly růst také výkupní ceny za vozidla," uvedla v úterý mluvčí Cebie Barbora Minksová.

Průměrná doba prodeje ojetého vozu se meziročně snížila ze 106 na 96 dní. Ještě v prvním kvartále přitom stoupla na 118 dní, což ale bylo dáno tím, že po celou dobu směly autobazary prodávat vozy jen v on-line režimu. Po otevření prodejních míst se prodeje výrazně urychlily a díky extrémní poptávce se doba prodeje od června dále výrazně zkracuje, u některých prodejců se pohybuje už jen okolo 75 dní. Někteří od poloviny května prodali již tolik vozů, co jindy za celé pololetí. Ochota poskytnout slevu je nyní podle Minksové prakticky nulová.

Podle průzkumu společnosti Cofidis zůstávají Češi při výběru nového auta obezřetní. Do jednoho měsíce si vybere vůz polovina z nich, více než desetina lidí si auto vybírá déle než půl roku. Nejdůležitější roli hraje při výběru ojetiny cena, podle které auto vybírá 80 procent lidí. Jen o něco méně se ale lidé zajímají také o najeté kilometry, spotřebu a historii vozu.

Ve druhém čtvrtletí výrazně ožil také trh zánovních ojetin. Podle statistik skupiny Aures Holdings, která provozuje síť AAA Auto, bylo na českém trhu inzerováno 29 171 zánovních ojetin se stářím do tří let, což je o 1740 více než v prvním čtvrtletí. "Je vidět, že hlad zákazníků po novějších autech je po pandemickém roce plném restrikcí a zákazů opravdu velký. Obchodníci tak musí stále reagovat na zvýšenou poptávku a vykrývat i výpadky ve výrobě nových aut, kde se velmi prodloužily dodací lhůty. Zákazníci, kteří s obměnou vozového parku nechtějí čekat třeba rok na to, než jim automobilka nový vůz vyrobí, proto často sahají po zánovních ojetinách, které jsou k dispozici hned a jsou levnější než nové vozy," podotkl provozní ředitel Auresu Petr Vaněček

Z výzkumu NMS Market Research ve spolupráci se Sdružením na Ochranu Vlastníků Automobilů SOVA vyplynulo, že 48 procent lidí koupilo ojeté auto v autobazaru a 35 procent na inzerát. Kolem 28 procent využilo koupi od známých. Kvalitní technická prohlídka odborníkem chybí při soukromém nákupu v plné polovině případů. Druhá nejčastěji opomíjená náležitost je řádná kupní smlouva.

Průměrně měly ojeté vozy prodávané v prvním pololetí najeto 158 tisíc kilometrů, což je o zhruba pět procent méně než ve stejném období loni, kdy to bylo 166 tisíc kilometrů. Jedním z vysvětlení může být častější či razantnější stáčení tachometrů, ale také vývoz mladých kvalitních ojetin do zahraničí. Průměrné stáří vozů se totiž prakticky nemění a zůstává na devíti letech.