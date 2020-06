OKD žádá stát o proplacení 1,2 miliardy korun

Těžební společnost OKD požádala stát, aby jí proplatil 1,2 miliardy korun, které vynaložila na útlum. Radiožurnálu to řekla předsedkyně představenstva OKD Vanda Staňková. Firma podle ní nechce propouštět ani snižovat platy. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) novinářům řekla, že k žádosti nemá potřebné informace. Chce shromáždit všechny podklady a jednat o tom s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že jeho resort zahlazování následků těžby postupně plně převezme.

"V tuto chvíli je velmi brzo, nemám dostatek informací, abych k tomu dala autoritativní vyjádření. Určitě ho budu muset dát, protože jsme akcionáři. Pokud je to žádost o peníze, musím to dát na vládu, to ale bude až po schválení rozpočtu," řekla Schillerová po jednání s komunisty o jejich podpoře pro rozpočtový schodek ve výši 500 miliard korun.

Stát je majitelem OKD znovu od roku 2018, kdy ji převzal prostřednictvím své firmy Prisko. OKD v té době bylo v insolvenci, převedení dolů i se zaměstnanci na stát bylo součástí reorganizačního plánu.

Staňková řekla, že se firma obrátila na ministerstvo financí, úřad vlády i Prisko. "Požádali jsme je, aby společnost Prisko plnila ujednání ze smlouvy o koupi akcií OKD, naší firmy, která předpokládá, že společnost Prisko jako zástupce státu, což je náš společný akcionář, bude nést náklady na útlum. Ty jsme až do dnešního dne ve vzájemné shodě s Priskem platili my. Požádali jsme tak o proplacení 1,2 miliardy korun," řekla.

Uvedla, že firma společnost Prisko požádala o řešení situace dopisem 20. dubna a zaslala návrh řešení situace. "Žádost byla od daného dne již několikrát námi doplněna a urgována. Dle našich informací probíhá vyhodnocování této žádosti, jak naším akcionářem, společnosti Prisko, tak ministerstvem financí," uvedla Staňková.

Nejde podle ní o nedovolenou podporu státu, ale pouze o plnění v rámci nařízení a pravidel. "Věříme, že tato částka v součtu s řadou dalších opatření, která činíme jak uvnitř firmy, tak ve spolupráci s našimi s partnery, pomůže krýt naši potřebu tak, aby tato společnost byla zachráněna a dál plnila tak jako i teď všechny svoje závazky včetně mezd svých zaměstnanců," uvedla předsedkyně představenstva.

Havlíček v pátek řekl, že ministerstvo průmyslu a obchodu nemá v OKD finanční oblast v přímé kompetenci, resort se podle něj zaměřuje na termíny útlumu uhlí, sanace a rekultivace. "Termín ukončení těžby bude vyplývat ze závěrů uhelné komise, které budou koncem roku. Současně počítáme, že si plně převezmeme zahlazování následků po těžbě," uvedl.

Postupné omezování těžby černého uhlí

Těžební společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v zemi. Uhlí těží na Karvinsku ve čtyřech dolech, jež se mají postupně utlumovat. Loni firma ukončila těžbu v Dole Lazy. Když stát doly přebíral, mluvilo se o ukončení těžby v posledním dole v roce 2023. Později premiér Andrej Babiš řekl, že by se černé uhlí mohlo na Karvinsku těžit až do roku 2030.

"Naším původním záměrem bylo pokračování těžby do roku 2025 s postupným útlumem jednotlivých těžebních lokalit. Dnešní situace OKD, nepředvídatelnost vývoje cen uhlí a celkový stav ekonomiky naší země ale může tuto dobu ovlivnit," uvedla Staňková. O termínu ukončení těžby v OKD se podle ní zatím nerozhodlo.

Radiožurnálu Staňková řekla, že firma je ve složité situaci i kvůli nízkým cenám uhlí, které spadly na několikaleté minimum. "Loni poklesly ceny o 24 procent a teď to bylo řádově o dalších víc než 20, ale je to i kvůli menšímu odběru ze strany zákazníků. V důsledku koronavirové krize nepotřebovali a momentálně pořád nepotřebují tolik našeho uhlí," řekla Staňková. Firma musela snížit produkci také kvůli bezpečnostním opatřením souvisejícím s pandemií koronaviru. V Dole Darkov, kde je ohnisko nákazy, se už několik týdnů netěží a dělají se tam jenom práce nezbytné pro zajištění bezpečného chodu dolu. V dolech pracuje zhruba 8400 lidí.