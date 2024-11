One WTC: nejvyšší budova v USA, sedmá nejvyšší stavba světa

Vybrané údaje o mrakodrapu One World Trade Center (One WTC), který byl otevřen 3. listopadu 2014 na místě zničené dvojice budov Světového obchodního střediska (WTC), do nichž narazili teroristé 11. září 2001):

- Newyorský mrakodrap One World Trade Center, který stojí na místě dvojice budov zničených při teroristických útocích 11. září 2001, přivítal první nájemníky 3. listopadu 2014. Skleněná věž, která nahradila zřícená "dvojčata", je se 104 patry nejvyšší budovou v USA. Výška One WTC činí 541 metrů, což odpovídá 1776 stopám, které odkazují k roku vyhlášení nezávislosti Spojených států. Mrakodrap je zároveň nejvyšší stavbou na západní polokouli a sedmou nejvyšší stavbou světa. Navrhl ho americký architekt David Childs ze společnosti Skidmore, Owings & Merrill. Na prvním návrhu budovy se podílel i americký architekt s polskými kořeny Daniel Libeskind.

- Stavba One WTC vyšla na 3,9 miliardy dolarů. Pro srovnání, stavba mrakodrapu Burdž Chalífa v Dubaji, který je s téměř 830 metry nejvyšší budovou světa, vyšla v letech 2004 až 2009 na 1,5 miliardy dolarů.

- O stavbě, která by vyrostla místo teroristy zničeného symbolu New Yorku, se začalo mluvit už krátce po útocích, nová tvář Ground Zero se ale rodila velmi těžce. Odklízení 1,8 milionu tun trosek ze zřícených "dvojčat" trvalo do května 2002, věc ale komplikovaly i spory a nejasnosti mezi majitelem pozemku, jímž je Přístavní správa států New York a New Jersey, a investorem Larrym Silversteinem, jenž má pozemky pronajaté. Obě strany ale nakonec dosáhly shody.

- První architektonická soutěž vyhlášená v roce 2002 skončila neúspěchem, uchazeči se drželi "příliš zpátky". Nakonec komplex navrhl Libeskind, jenž přišel s myšlenkou čtyř nových mrakodrapů a parku, které doplňují muzeum a působivý památník, otevřený na desáté výročí útoků. Má podobu dvou velkých nádrží kopírujících základy "dvojčat". Po jejich devět metrů vysokých stěnách stéká voda do čtvercového otvoru na dně. Okraje nádrží pak lemují bronzové desky se jmény obětí.

- Základní kámen stavby ze žuly váží 20 tun a položen byl na den nezávislosti 4. července 2004. Stavba se však poté na nějakou dobu zastavila. Budova splňuje přísné ekologické standarty, její konstrukci tvoří udržitelné materiály a 80 procent z nich je znovu použitelných. Použito bylo přibližně 73.000 metrů čtverečních skla.

- V nové budově One WTC, která se stavěla devět let, byly poprvé představeny upravené bezpečnostní normy, které se následně staly standardem v dalších podobných budovách. Patří mezi ně rozšíření schodišť, které umožní rychlejší evakuaci této 104 pater vysoké budovy. V podlaze na chodbách je instalována světelná signalizace podobně jako v letadlech. Zavedeny byly také kamery a další komunikační nástroje na každém patře, které jsou odolné vůči ohni a které umožňují záchranářům v každou chvíli sledovat situaci. Hasiči mají v budově dokonce svoje vlastní zvláštní schodiště i výtah odolný vůči ohni a vodě, aby měli v případě mimořádné situace zajištěný přístup do celé budovy. Veškerá opatření jsou navržena tak, aby bylo možné evakuovat celou budovu za méně než hodinu.

- Budovu většinově vlastní Přístavní správa států New York a New Jersey. Hlavními nájemníky jsou vydavatelství Condé Nast Publications a čínská společnost Vantone Industrial. V 71 patrech budovy jsou kanceláře a na jejím vrcholu je vyhlídka s restaurací. V podzemních podlažích jsou maloobchodní prodejny.

- One WTC se stalo pevnou součástí ikonických obrázků New Yorku. Zatímco památník 11. září symbolizuje "propast", kterou atentáty na místě vytvořily, nový mrakodrap představuje "to pozitivní, místo inovace, nového přemýšlení a moderních představ o ochraně a bezpečnosti", řekl architekt Kenneth Lewis před několika lety agentuře AFP.

- Kromě budovy One WTC na místě zvaném Ground Zero stojí také památník obětem útoku, muzeum a několik nových výškových budov.

- V září 2008 byl také otevřen památník u Pentagonu a v září 2015 památník v Pensylvánii, kde se zřítily další letouny. Další památníky vyrostly po celých Spojených státech.