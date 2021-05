Online pohovory v cizím jazyce jsou nový standard. Jak se na ně správně připravit?

Online pohovory nejsou žádnou novinkou, ale v posledních měsících se pro firmy i uchazeče o práci staly každodenní realitou. Ačkoliv se samotná struktura pohovoru výrazně nezměnila, online pohovor má svá specifika, výhody i nevýhody. Jak se tedy tomuto novému trendu co nejlépe přizpůsobit?

Podle průzkumu společnosti Hays z letošního února více než polovina uchazečů upřednostňuje vedení pohovorů v online formě (55 %), šest procent dotázaných dokonce uvedlo, že pohovory by měly probíhat pouze vzdáleně. Oceňují především bezpečnost (49 %) a v těsném závěsu pak časovou úsporu (43 %), protože odpadá cestování. Přesto má online pohovor značné nevýhody, jako je omezená sociální interakce, nemožnost se seznámit s kolegy či poznat pracovní prostředí.

Technologie na prvním místě

S omezením kontaktů roste v souvislosti s náborem uchazečů také nutnost použití online platforem (například Zoom, Skype, FaceTime a podobně), přes které jsou pohovory vedeny. Jestliže tedy nejste na jejich používání zvyklí, vyplatí se najít si čas na jejich pečlivé prozkoumání.

Nepodceňte také technické náležitosti a alespoň třicet minut před začátkem pohovoru zkontrolujte připojení k internetu, zvuk i video. Může se stát, že během pohovoru technika selže a špatně uslyšíte. V tomto případě je adekvátní na zhoršenou kvalitu hovoru upozornit a zjistit, na čí straně je problém. Pokud totiž o komplikaci nedáte vědět, personalista, který pohovor povede, si nebude vědom toho, že slyšíte pouze část jeho dotazů, a může tak usoudit, že neznáte odpovědi. Pokud se ukáže, že je chyba na vaší straně, je dobré mít připravený hotspot z jiného zařízení, případně náhradní tablet či počítač.

Vhodné místo a žádné rozptylování

Základem je, abyste se při pohovoru plně soustředili a nic vás nerozptylovalo. Proto si najděte klidné místo bez rušivých prvků či spolubydlících a vypněte si upozornění na počítači i mobilu. Na kameře totiž bude dobře vidět, když vaše pozornost uteče někam jinam. Stejně tak věnujte pozornost místu, odkud pohovor absolvujete - nemělo by být příliš tmavé, ale ani by na vás nemělo svítit moc umělého světla. Ideální je být na přirozeném denním světle, poblíž oken a mít za zády zeď. V záběru by neměl být prostor, kde je nepořádek, předem si tak vyzkoušejte, co všechno vaše kamera pokryje. Případně využijte funkce některých platforem, jako je například rozostřené pozadí.

Řeč těla jako výhoda

Možná si myslíte, že přes monitor počítače nehraje neverbální komunikace takovou roli, opak je pravdou - personalista na online pohovoru bude ještě více věnovat pozornost spontánním reakcím a řeči těla. Navíc je možné, že si pohovor nahraje. Proto bude důležité vyvinout úsilí, abyste personalistu zaujali. Rozhodně se na něj tedy nepřipojujte z postele, seďte zpříma a trochu se nakloňte. Asi největší výzvou bude udržet oční kontakt - odolejte pokušení dívat se na monitor nebo na sebe a koukejte se přímo do kamery.

Pozorně naslouchejte, a to zejména jestliže je pohovor veden v cizím jazyce. "V případě potřeby personalistu slušně požádejte, zda by mohl mluvit pomaleji. Když si doposlechnete otázku, přikývněte a přibližně vteřinu si počkejte, než odpovíte, abyste si s personalistou neskákali do řeči," radí Marie Jelínek, metodička jazykové agentury Skřivánek. A co je nejdůležitější, nezapomeňte se usmívat.

Štěstí přeje připraveným

Stejně jako na osobní pohovor, i v případě jeho online verze je vhodné se řádně připravit. Výhodou domácího prostředí je, že se můžete lépe uvolnit, připravit si poznámky k životopisu, inzerát pracovní pozice a osnovu pro vaše představení. Je dobré se doptat i na věci, které byste při osobním setkání zjistili sami, například na otázky o pracovním prostředí či atmosféře na pracovišti.

Personalista se během online pohovoru bude pravděpodobně více soustředit na to, co jako uchazeč říkáte, a kromě klasických otázek tak může klást i otázky na tělo a také ty, které odhalí pracovní morálku (vzhledem ke stále aktuální práci na dálku). Uchazeč by si tak měl pořádně promyslet, jak bude odpovídat. Stejně tak je důležité připojit se včas (nebo radši o minutu dříve) a vyhradit si na pohovor dostatečně dlouhou dobu. Nepodceňte také oblečení, a pokud si nejste jisti, co si vzít na sebe, inspirujte se na sociálních sítích společnosti, kde získáte představu o firemní kultuře a stylu oblékání.

Zaposlouchejte se a naučte se něco navíc

Pohovor v cizím jazyce je pro mnohé uchazeče strašákem, tím spíše, když probíhá přes technologie, které mohou zhoršit kvalitu hlasového projevu a ztížit možnost porozumění. Když se ale včas připravíte, není se čeho bát. Vhodné je si cizí jazyk "naposlouchat" v jeho přirozené podobě. Pokud máte možnost, zkuste si domluvit telefonát či videohovor se známými ze zahraničí nebo se přidejte do cizojazyčné konverzace na sociální síti Clubhouse. V případě, že si nejste vlastními schopnostmi jistí, můžete využít i speciálních jazykových lekcí, které probíhají ve formě telefonické výuky. Každopádně začněte s přípravou včas, alespoň týden před pohovorem, a zkuste těmto aktivitám věnovat alespoň hodinu denně. Získáte větší sebevědomí a jazyková bariéra se vám bude zdát mnohem menší.

Jestliže cizím jazykem nemluvíte plynně, může pro vás být obtížné rychle odpovídat, neboť vám může déle trvat promyslet, co a jak řeknete. Přesto se nebojte držet své tempo a odpovídat rozvážně - rychlost není vždy ta nejlepší známka znalosti cizího jazyka. "Během pohovoru nejde o množství slov, ale o jejich kvalitu. Používáním pouze jednoduchých frází a slov na personalistu moc nezapůsobíte. Naučte se pár složitějších slovních spojení a ekvivalentů, kterými zaručeně uděláte dojem. Pokud potřebujete specifickou slovní zásobu, doplňte si vhodná slovíčka. Zároveň vypusťte slovní výplně, který nepůsobí dobře ani v rodném jazyce," doporučuje metodička agentury Skřivánek. Dokonce i věta "můžete to prosím opakovat?" zní mnohem lépe než odpověď na otázku, kterou jste nepochopili.