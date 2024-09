onsemi: Bez investiční pobídky by se výroba v Rožnově nemohla rozšířit

Projekt rozšíření závodu amerického výrobce polovodičů onsemi v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku by nemohl vzniknout bez investiční pobídky, o které společnost jedná s českou vládou. Firma ale odmítá, že by pomocí pobídky chtěla ještě více navýšit svůj zisk. Na výroční konferenci Sdružení pro zahraniční investice v Praze to řekl viceprezident a ředitel výroby onsemi CZ Aleš Cáb. Zda už dohoda o podobě investiční pobídky vznikla, nesdělil. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už dříve za jednu z možností pobídky zmínil takzvané daňové prázdniny.

Americký výrobce polovodičů onsemi oznámil 19. června, že ve svém závodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku rozšíří výrobu. Hodnota plánované investice je podle firmy dvě miliardy dolarů, což je v aktuálním přepočtu víc než 46 miliard korun. Firma zároveň uvedla, že ještě bude jednat s českou vládou o balíčku investičních pobídek. Po schválení pobídek vládou je musí potvrdit Evropská komise.

Investiční podpora je podle Cába nutná kvůli takzvanému funding gapu, tedy překlenutí doby, kdy firma bude rozšiřovat závod, ale ještě z toho nebude mít zisk. "Je to vlastně rozdíl mezi tím, když bude korporace investovat v ČR a mezi nějakým ideálním scénářem, který ta firma má k dispozici zpravidla v té lokalitě, kde už nyní působí v nějaké jiné zemi," uvedl. "Třeba konkrétně ta výroba čipů - musíme v Rožnově postavit novou budovu, do té budovy musíme postavit čistý prostor, instalovat zařízení, kvalifikovat nový proces a ve finále distribuovat zákazníkům. To je proces, který trvá až tři roky a během toho jsou obrovské výdaje," doplnil.

K důvodům, proč si onsemi k investici vybralo Česko, podle Cába patří mimo jiné poučení z narušení dodavatelských řetězců v době pandemie covidu-19, kdy automobily zastavovaly výrobu třeba proto, že neměly čipy. "Určitě je to aspekt, který vede k tomu, aby se (firmy) zamyslely, odkud budou komponenty odebírat," uvedl. Za další důvody označil silnou účast firem z odvětví automotiv v Evropě, podporu vlády a fakt, že onsemi už v Česku delší dobu funguje.

Americká společnost původně zvažovala pro rozšíření výroby také své závody ve Spojených státech a v Koreji. Onsemi předpokládá, že po rozšíření by celý její rožnovský závod přispíval ročně k hrubému domácímu produktu (HDP) Česka více než šesti miliardami korun.

Nový závod onsemi v Rožnově by vyráběl inteligentní výkonové polovodiče, které slouží ke zlepšení energetické účinnosti elektromobilů, obnovitelných zdrojů energie nebo datových center s umělou inteligencí. Výroba by navázala na současné provozy, ve kterých se vyrábí krystaly křemíku a křemíkové čipy.