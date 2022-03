Ořechovka láká náročné klienty všech generací, zabydlují se v oceňované rezidenci MAISON Ořechovka

Developerský projekt

V městské části Praha 9 u O2 arény by měla vzniknout nová čtvrť s 3500 byty

Místo nevyužívaných výrobních hal v blízkosti 02 Arény v Praze 9 by měla vzniknout nová čtvrť. Jejím jádrem by mělo být náměstí Emila Kolbena, vzniknout by... více