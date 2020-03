OSVČ postižení opatřeními budou dostávat 15 tisíc měsíčně

Vláda bude vyplácet osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) postiženým nařízeními vlády 15 000 korun měsíčně po dobu trvání opatření. Na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), která by na pondělním jednání vlády měla připravit příslušnou legislativu. Zároveň chce připravit novelu zákona o spotřebitelském úvěru, který by měla pomoci podnikatelům například s odložením splátek. Zákony chce Schillerová předložit Sněmovně ve stavu legislativní nouze.

"Podpoříme částku 15 000 korun měsíčně OSVČ, které de facto zavřely provozovny nebo jsme jim znemožnili podnikání kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Vyplácet bychom měli po dobu omezení podnikání," uvedla Schillerová.

Stát již odpustil drobným podnikatelům část sociálního pojištění, konkrétně jeho minimální zálohy za půl roku od března do srpna. Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné nebudou muset v tomto období zálohy hradit. Základní minimální měsíční záloha činí 2544 korun. Hradí ji lidé, kteří vykonávají drobné podnikání jako hlavní činnost.

Přímou finanční podporu živnostníků už dříve navrhovaly opoziční strany. Představitelé ODS například uvedli, že navrhnou, aby živnostníci dostali jednorázově 30 000 korun. TOP 09 zase dříve oznámila, že chce pro OSVČ bez zaměstnanců příspěvek 45 000 rozložený do tří splátek.

Bezúročné půjčky



"Chystám a budu předkládat ve stavu legislativní nouze zákon o spotřebitelském úvěru. Máme různé signály od neziskového sektoru, že tam mohou být problémy. Chceme tak živnostníkům zjednodušit problematiku úvěrů, například odložení splátek. Tedy zpřísnit podmínky na tuto dobu, aby se nedostali živnostníci do problémů," uvedla dále Schillerová.

Řekla, že jedná s řediteli bank působícími na českém trhu. Vyzvala je k tomu, aby vytvořili bankovní balíček, kde by odložili splátky úvěrů drobným podnikatelům minimálně na dobu tří měsíců a případně snížili nebo nejlépe odpustili úroky u úvěrů i hypoték. "Vyjádřili se v tom smyslu, že rozhodně nechtějí, aby se někdo dostal v této době do problémů. Čekám, že ve velice krátké dojde k nějaké dohodě o bankovním balíčku," uvedla ministryně.

Vedle osvobození od plateb sociálního a zdravotního pojištění vláda také schválila vyplácení ošetřovného pro OSVČ. Drobní podnikatelé rovněž budou od pondělka moci v rámci programu COVID II žádat o bezúročné půjčky, u kterých není stanovena minimální hranice půjčky. Žádosti by měly být přijímány do 15 milionů korun.

Celkově opatření budou podle Schillerové stát desítky miliard korun. "Velkou neznámou je ovšem čas. Nevíme, jak dlouho bude tento stav trvat," dodala. Tento týden Sněmovna schválila vládě zvýšení schodku státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun.

Insolvenční zákon

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) připravuje ve spolupráci s ministerstvem financí kvůli dopadům epidemie koronaviru na podnikatele novelu insolvenčního zákona. Zahrne například úpravu lhůt či podmínek pro požádání o oddlužení. Po dnešním jednání vlády o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Novela insolvenčního zákona by měla být připravena příští týden a připravena pro projednání ve stavu legislativní nouze.

Schillerová pak připravuje úpravu zákona o spotřebitelském úvěru. Uvedla, že s odbornými asociacemi jednají zástupci vlády i o úpravách exekucí, například o odložení některých lhůt, aby lidé nebyli v době epidemie pod hrozbou uvalení exekuce. Novela insolvenčního zákona přinese podle Schillerové nový systém lhůt, autoři zvažují i vyhlášení moratoria.