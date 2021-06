Outsourcing IT služeb roste zejména u malých a středních firem

V posledních letech v IT výrazně roste míra outsourcovaných služeb. Po vzoru velkých korporací malé a střední firmy zjišťují, že outsourcing specializovaných činností drahých IT odborníků je pro ně finančně výhodnější a díky němu získají přístup k větší expertíze. Trend nedělat věci inhouse vede zejména u cloud computingu a externího softwaru. Vyplývá to ze zjištění poskytovatele profesionálních hostingových služeb vshosting~, kterého využívá 50 % českých e-shopů.

Aktuálně je v České republice IT specialistů akutní nedostatek. Podle dat Eurostatu, statistického úřadu Evropské Unie, přiznala v roce 2020 problém najmout odborníky z oblasti informačních a komunikačních technologií více než polovina IT firem (54 %). A to je jedním z důvodů, outsourcovat služby. Nemalou komplikací navíc bývá i výše požadované mzdy u mnoha oslovených uchazečů. Podle Českého statistického úřadu byla v roce 2019 průměrná hrubá měsíční mzda ICT zaměstnance 59 243 Kč. Přičemž nejlépe honorované IT pozice v Praze se podle Grafton Recruitment za rok 2020 pohybují od 100 do 150 tisíc.

O skoro 50 % stoupla poptávka po hostingových službách s komplexní správou

IT specialisté pracující v zaměstnaneckém poměru se mohou firmám nejen prodražit, ale navíc nemusí být vždy plně kapacitně vytížení. Dalším úskalím může být i nižší odbornost cenově přijatelného interního specialisty, který ani nemůže být odborníkem na všechny technologie.

Podle vshostingu roste při outsourcingu ze strany firem poptávka zejména po tzv. managed službách. Tehdy klienti na vshosting~ přenechávají starost o své servery spolu s velkou částí softwarového vybavení, a to včetně jeho provozu, aktualizací a optimalizací.

Prostředky a čas ušetřené outsourcingem firmy investují do vývoje svých aplikací.

Za poslední 2 roky se zvýšil ve vshostingu zájem o managed služby o 30-40 % (oproti službám bez správy, kde firmy musí mít vlastní administrátory). Obchodní ředitel vshosting~ David Lintimer dodává: "U menších a středních firem zájem o služby se správou (oproti těm bez správy) vzrostl dokonce o téměř 50 %."

Díky outsourcingu firmy nemusí mít vlastní tým administrátorů, ušetří a získají podporu od seniorních odborníků 24/7, což je u interních zaměstnanců jinak takřka nemožné. Ušetřené prostředky a čas tak firmy mohou investovat do vývoje svých aplikací a rozvoje svého hlavního byznysu.

A jak je na tom Česká republika v porovnání s Evropskou unií?

Podle dat Eurostatu české firmy využívají outsourcing IT služeb svižně rostoucím tempem. Mezi lety 2018-2020 zaznamenala Česká republika v mnoha odvětvích významný posun. Například využití cloudu pro provoz vlastního softwaru u malých a středních firem vzrostl oproti EU (60 %) o 125%. U velkých firem v ČR se jednalo o 108% nárůst v porovnání s 56 % v EU.