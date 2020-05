Pád nabídky ojetin dál pokračuje, oproti lednu se zmenšila více než o čtvrtinu.

Nabídka ojetin na českém trhu se kvůli pandemii koronaviru dále citelně zmenšila. V dubnu bylo k dispozici už pouze 78 tisíc vozů, tedy o dvacet tisíc aut méně než v březnu a téměř o třicet tisíc méně než v lednu. Zatímco v březnu se cena vyšplhala nejčastěji na 153 tisíc korun, v dubnu to bylo už 156 tisíc. Oproti lednu je to skok o dvacet tisíc. Vyplývá to z kontinuálního monitoringu trhu ojetých aut prováděného již pět let společností AAA Auto, spadající do skupiny Aures Holdings.

Podle dat AAA Auto bylo v dubnu na českém trhu nabídnuto celkem 78 612 ojetin, což je o 21 procent méně než v březnu a o 27 procent méně než v lednu. Cena se pohybovala nejčastěji okolo 156 tisíc korun, což je oproti březnu růst o dva tisíce korun a vůči lednu dokonce o dvacet tisíc. Vozy oproti dubnu lehce zestárly, nejčastější věk byl 9,3 roku (v dubnu 9,2) a měly o trochu více najeto, nejčastěji 149 200 km (v dubnu 148 720 km).

"Zdá se, že cenového dna ojetin bylo dosaženo a ani epidemie koronaviru hodnotu aut nesnížila, naopak jejich ceny stoupají. Vzhledem k nedostatku ojetin na trhu a k výpadkům ve výrobě nových aut lze čekat postupné další zdražování. O tom se ostatně mluví i u nových vozů, jelikož vlády zatím nechtějí ustoupit od přechodu na elektromobilitu, který mají zaplatit vyšší ceny klasických vozů. Trendy na trhu nových aut se vždy během několika měsíců promítnou i na trhu sekundárním," uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva Aures Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA Auto.

"Dobrou zprávou na druhou stranu je, že lidé mají opět ochotu si na nákup vozu půjčovat. V síti AAA Auto se během prvního týdne po znovuotevření poboček vrátil podíl aut prodávaných na splátky na 40 procent, což je hodnota, která překonala loňský duben o 20 procent. To by mohlo trh opět rozhýbat, zvýšit ceny na výkupu a podpořit chuť lidí ojeté vozy prodávat. Dobrou pobídkou by bylo i zavedení šrotovného," dodala Topolová.

Nabídka modelů se v dubnu nezměnila. Stále se dalo koupit nejvíce škodovek, konkrétně hlavně modely Octavia a Fabia. Na třetí a čtvrté příčce se dále drží Volkswagen s modely Passat a Golf, následují Škoda Superb, BMW 3, Ford Focus, Škoda Rapid, VW Touran a Ford Mondeo. Zatímco nabídka benzinových i dieselových aut klesá souměrně, v případě alternativních paliv byl úbytek minimální, 48 procent vozů mělo dieselový motor (60 procent v březnu) a 29 procent benzinový (36 procent v březnu).