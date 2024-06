Palírna u Zeleného stromu loni zvýšila prodeje, chce investovat do technologií

Palírna u Zeleného stromu, největší ryze česká rodinná palírna, zvýšila v loňském roce prodeje o 3 % na 150 tisíc hektolitrů lihovin. Rovněž roste zájem o její produkty i na zahraničních trzích, kde prodala 12 % své produkce. Výnosy dosáhly přes 1 miliardu Kč, což v porovnání s předchozím obdobím odpovídá nárůstu o 17 %. Růst chce Palírna, která v těchto dnech slaví své 506. výročí založení, zvyšovat i v dalším roce. Zároveň bude pokračovat v modernizaci výroby, do které chce letos investovat 33 milionů korun.

Zatímco v loňském roce investovala Palírna U Zeleného stromu hlavně do jednotlivých značek produktů, v roce 2024 směřují finance také do výroby. Prostějovská palírna letos zprovozní nový sklad lihu a destilátů, který bude mít kapacitu 210 tisíc litrů, pořídí nové nádoby na míchání lihu o objemu 5 500 litrů nebo nové vymrazovací zařízení. A investice směřují i do technologií: nový sklad bude plně digitalizovaný, díky čemuž se zefektivní příjem i výdej lihovin, a optimalizace se dotkne i energetického hospodářství, aby se zvýšila udržitelnost výroby. Výše investic přesáhne v letošním roce 33 milionů korun.

Vedle investic a rozvoje firmy musí řešit Palírna U Zeleného stromu i aktuální složitou politickou situaci. "Nechápu, proč vláda pokřivuje hospodářskou soutěž v segmentu alkoholických nápojů a nejednotnou daňovou politikou nadržuje vinařům. Rozumím tomu, že vinaři hájí své zájmy a spotřební daň na tiché víno nechtějí, nerozumím ale tomu, že se politici nechají tak snadno ovlivnit vinařskou lobby a zvýhodní tento alkohol před jinými. Argumenty, které často používají pro obhajobu spotřební daně na lihoviny a pivo, nejsou u vína najednou podstatné. A to není dobře, protože výsledkem je prostředí, kde si podnikatelé nejsou rovni," říká Pavel Kadlec, předseda představenstva Palírny U Zeleného stromu. Nedávný průzkum mezi širokou veřejností, který si nechala zpracovat Unie výrobců a dovozců lihovin ČR, přitom ukázal, že s nulovou spotřební daní na víno nesouhlasí ani 65 % spotřebitelů. "Z reakcí odborníků i lidí je vidět, že u vína nejde o veřejný zájem, celá ta diskuze mi přijde postavená na hlavu a vlastně nechápu, že se o tom v roce 2024 musíme bavit. Mnohé výzkumy přitom dokazují, že mezi typy alkoholických nápojů není ze zdravotního hlediska žádný rozdíl," doplňuje Pavel Kadlec.

Palírna U Zeleného stromu prodala v minulém roce 150 tisíc hektolitrů lihovin, obhájila tak svou pozici největší ryze české palírny na trhu. "Svými produkty se snažíme oslovit širokou dospělou veřejnost a zároveň ji i edukovat a vést ji k prémiovosti. I přes to, že nabízíme široké spektrum produktů, upínáme svou pozornost již několik let na pět segmentů - whisky, rum, vodku, emulzní likéry a ovocné destiláty. V těch jsme silní, v prodejích vodky a whisky jsme dokonce jedničky na našem trhu. Naší strategií je nebojovat cenou, ale kvalitou a vnímanou hodnotou značek, které vlastníme. Tento přístup se nám dlouhodobě vyplácí: například v minulém roce, kdy trh s lihovinami stagnoval, ne-li klesal, se nám podařilo zvýšit objem prodaných hektolitrů v Česku o 3 %," upřesňuje Pavel Kadlec.

Vedle České republiky míří část prodejů i za hranice, export představuje 12 % objemu prodejů. Stará žitná myslivecká, pravý rum Heffron 5YO a 10YO nebo Hanácká vodka míří na čtyři kontinenty. Nejsilnější zastoupení má v Asii, kde cílí na Indii a Čínu. Na druhém místě je Evropa. "Velmi silné zastoupení máme na Slovensku, v Maďarsku nebo Rumunsku a postupně zvyšujeme odběr v Německu, Nizozemsku, Velké Británii, Rakousku nebo v Itálii. Do exportního portfolia nám přibyla také Severní Amerika, tedy Kanada a Mexiko. Intenzivně pracujeme na distribuci do USA. A v neposlední řadě máme zajímavé objemy také v Austrálii," vyjmenovává exportní ředitel Palírny U Zeleného stromu Jan Herget.