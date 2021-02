Paliva v Česku v minulém týdnu opět zdražila, benzin o dvacetník

Pohonné hmoty v Česku opět zdražily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 28,57 koruny, před týdnem byl o 22 haléřů levnější. Nafta je dražší o 14 haléřů na litru, řidiči za ni nyní dají průměrně 27,50 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Od začátku roku zpočátku nafta zlevňovala, cena benzinu spíše stagnovala. V druhé půlce ledna začala paliva zdražovat, výrazněji benzin. Analytici růst cen očekávali, už dříve uvedli, že další nárůst palčivěji pocítí majitelé aut s benzinovým pohonem. V případě nafty podle nich totiž prodejci začínají promítat snížení spotřební daně, které vešlo v platnost začátkem letošního roku.

"Ceny pohonných hmot od minulého týdne zase o něco vzrostly. Pořád hovoříme o jednotkách haléřů, nicméně i ty se do konečné ceny promítají. Týká se to především benzinu, nicméně i nafta je tento týden dražší. Jedná se o odpověď na narůstající cenu ropy, kterou můžeme pozorovat už od konce loňského roku," uvedl ve čtvrtek výkonný ředitel Energy financial group Tomáš Voltr.

Podle analytika Purple Trading Štěpána Hájka mohou řidiči v ČR v příštích týdnech očekávat zdražení cen pohonných hmot o 20 až 30 haléřů na litr. "Alespoň pokud se nestabilizuje růst ceny ropy na světových trzích. Tomu pomáhá dodatečné snížení ropné produkce ze strany Saudské Arábie o milion barelů a lepšící se vyhlídky pro světovou poptávku po ropě. Rychlejší zdražení by měla brzdit silnější koruna na páru s americkým dolarem, která se pohybuje poblíž 21,20 koruny za dolar," řekl.

V dolarech se pohonné hmoty obchodují na komoditní burze v Rotterdamu. Čím je koruna vůči americké měně silnější, tím mohou být benzin a nafta u čerpacích stanic v ČR levnější. Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy ceny pohonných hmot v příštích týdnech stoupnou nejen v ČR, ale i dalších evropských zemích.

"Podle mezinárodního srovnání je benzin aktuálně levnější než v Česku tradičně v Bulharsku či Rumunsku, ale také v Polsku. V Maďarsku je cenově srovnatelný. V Rakousku, ve Slovinsku, na Slovensku, v Chorvatsku a také tradičně v Německu či v Itálii je dražší," uvedl Kovanda.

Nafta je podle něj levnější než v ČR v Bulharsku. "V Rumunsku a v Polsku je její cena srovnatelná s tou v ČR, což je zvláště v případě Rumunska značně nezvyklé. Rumuni měli tradičně citelně nižší cenu nafty, ale zmíněné snížení spotřební daně v ČR toto mění. Na Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku ve Slovinsku, v Německu, Chorvatsku či Itálii je cena nafty vyšší než v ČR," dodal.

V Česku nejlevnější paliva natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr benzinu v průměru za 28,21 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 26,98 koruny za litr. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 29,04 koruny. Nafta se tam tankuje za 28,46 koruny za litr.

Celostátně je nyní benzin o 3,35 koruny na litru levnější než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o čtyři koruny na litru více.