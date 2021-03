Pandemie ochromila kosmetický průmysl. O českou kyselinu hyaluronovou je ale zájem na všech kontinentech

Ztráty přesáhly miliardu dolarů. Kosmetický průmysl je pandemií koronaviru ochromený. Nové možnosti se ale objevují zejména v medicíně a farmacii, což jsou průmyslové obory, na které se zaměřuje i největší český dodavatel kyseliny hyaluronové.

Podle americké agentury NPD klesly během prvního půlroku 2020 tržby kosmetických společností oproti stejnému období v roce 2019 o dvacet pět procent. Největší ztráty zaznamenaly firmy působící v tomto odvětví průmyslu v období mezi březnem a dubnem, kdy trh s kosmetikou vykázal v rámci USA ztrátu neuvěřitelných 1,4 miliardy dolarů.

Snížený odbyt kvůli zavřeným letištím

Rok 2020 přinesl nečekané změny i pro produkci a odbyt kyseliny hyaluronové, která je podstatnou součástí mnohých kosmetických přípravků. Výrobci finálních produktů zaznamenali pokles prodejů krémů a další kosmetiky. Česká republika přitom patří díky společnosti Contipro ke světovým lídrům v e výrobě této vzácné suroviny.

Odbyt kyseliny hyaluronové v kosmetické kvalitě klesl Contipru v minulém roce oproti roku 2019 o dvacet osm procent. "Jedním z důvodů snížení odbytu je na první pohled nesouvisející uzavření velkého počtu letišť po celém světě. Právě v duty free obchodech totiž zákazníci nakupovali kosmetické výrobky ve velkém množství," vysvětluje docent Vladimír Velebný, zakladatel společnosti Contipro, která vyváží kyselinu hyaluronovou do více než sedmdesáti zemí světa. Do roku 2015 sice podíl tržeb společnosti Contipro z domácího trhu tvořil přibližně 20 až 30 procent, od roku 2016 však hraje dominantní úlohu export.

"Až devadesát procent naší kyseliny hyaluronové exportujeme. Souvisí to s tím, že vyrábíme vysoce kvalitní produkt. Zároveň ale platí, že je kvůli této kvalitě dražší, proto jsme vhodným dodavatelem především pro největší hráče na trhu, kteří si zakládají na maximální jakosti jejich výrobků," dodává Vladimír Velebný.

Budoucnost je ve farmacii

Podle dat, která si zpracovává společnost Contipro, roste nejvýrazněji evropský trh. Největší zájem o výrobky hlásí Německo, Itálie nebo Francie. K růstu ale dochází i v Asii nebo Severní Americe. "Na domácím trhu už nové klienty prakticky nenacházíme, zatímco v zahraničí je potenciálních zákazníků stále dost. Týká se to především zájmu o oblast farmaceutických surovin, kterou jsme v posledních letech výrazně posílili," říká Velebný.

Právě v oblasti farmaceutického průmyslu se export kyseliny hyaluronové nezpomalil ani během probíhající pandemie. Contipru se tak podařilo vyvézt i v roce 2020 standardní objem kyseliny hyaluronové a nyní se zaměřuje na další segmenty medicíny, ve kterých může surovina najít využití. Kyselina hyaluronová je v posledních letech stále více využívána například při hojení ran, je také velmi účinná jako kloubní výživa a vhodná je i jako součást různých zdravotnických prostředků, od očních kapek nyní až po součást přípravků proti rakovině v budoucnu.

