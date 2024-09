Pardubické letiště zavede nejspíš od příštího roku placené parkování

Pardubické civilní letiště plánuje, že v příštím roce rozšíří a vylepší parkovací plochy. Za parkování by se pak mělo začít platit, šlo by o stovky korun za týden, dosud ho mají cestující zdarma. ČTK to řekla ředitelka East Bohemian Airport Mária Luticová.

Aktuálně letiště nabízí zpevněnou plochu poblíž Terminálu Jana Kašpara, kde je kolem 1100 míst. Často je v plné sezoně prostor zaplněný a motoristé tak parkují kolem na trávě.

Letiště to chce změnit a postavit tam plnohodnotné parkoviště, kde budou podle norem nakreslená parkovací stání, rozšíření plochy by tak mohlo přinést až 2000 parkovacích míst. "Bude to mít status regulérního parkoviště. Pokud to správně nalajnujeme, tak se tam určitě vejde 2000 aut," řekla Luticová.

Stavební úpravy chce letiště stihnout v době výluky, která potrvá od února do května příštího roku. Armáda, která areál letiště vlastní, bude v té době opravovat dráhy.

Provozovateli letiště příjem z parkovného vylepší cash flow. Zpoplatnění parkoviště podle Luticové lidi od dovolených neodradí a parkovné zaplatí.

"Parkoviště bude hlídané, bude pod kamerovým systém. Myslím si, že lidem to za ten za komfort bude stát. Nějakých 500 nebo 600 korun za týden navíc v ceně zájezdu nehraje takovou roli," řekla ředitelka. Méně nadšení ze zavedení parkovného budou lidé z blízkých čtvrtí, kteří patrně zvolí veřejnou dopravu nebo taxi, dodala.

Letiště provozuje společnost EBA, kterou vlastní město Pardubice a Pardubický kraj. Letiště letos očekává rekordní počet cestujících, kolem 200.000. Nejlepší období mělo v roce 2013 s více než 184.000 odbavenými lidmi.