Paušální daň má živnostníkům ušetřit papírování, peníze i obavu z kontroly

V pondělí má vláda projednat takzvanou paušální daň, která by mohla zjednodušit život mnoha živnostníkům. Hlavní myšlenka tkví v tom, že OSVČ nebudou muset posílat zálohu na sociální pojištění, zdravotní pojištění a vypočítávat daň z příjmu.

Projde-li paušální daň v aktuálním znění, bude možné zaplatit jen částku ve výši 5740 korun měsíčně, která v sobě zahrnuje právě sociální pojištění (3126 Kč), zdravotní pojištění (2514 Kč) i daň z příjmu (100 Kč).

"Paušální daň se vyplatí živnostníkům, kteří mají roční obrat do milionu korun ročně a momentálně uplatňují výdajový v paušál ve výši 40 procent. Pokud tuto novinku uplatní, může to znamenat snížení administrativní zátěže, úsporu desítek tisíc korun ročně, a dokonce jim odpadne riziko daňové kontroly z finančního úřadu," vysvětluje Michal Jelínek, majitel právní a daňové firmy V4 Group.

Živnostníci by neměli tolik povinností

Administrativa spojená s každoročním vyplňováním daňového přiznání, přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení by v případě uplatnění paušální daně měla živnostníkům odpadnout. Tyto osoby samostatně výdělečně činné by odvedly předem danou částku 5740 korun a nikdo z finančních institucí by nepočítal, zda to danému příjmu odpovídá, či nikoliv.

Podle loňského průzkumu výzkumné agentury MEDIAN, realizovaného pro ministerstvo financí, přes 80 procent dotazovaných živnostníků uvedlo, že považuje stávající systém tří různých odvodů za obtěžující, 78 procent respondentů by uvítalo zavedení paušální daně místo stávajícího systému tří odvodů.

Průzkum také ukázal, že se stoupajícím ročním obratem podnikatelů mírně roste i jejich podpora zavedení paušální daně místo tří odvodů. Přes 50 procent majitelů podniků s obratem do půl milionu korun hodnotí možnost jedné platby jako zajímavou, u podniků s obratem nad půl milionu korun jde o 75 procent.

Paušální daň se ale nevyplatí každému

"Jestliže budete mít nárok na slevu nebo na daňový bonus, v případě uplatňování paušální daně ani jedno nezískáte," upozorňuje Michal Jelínek. To je jedna z nevýhod, kterou si musí před uplatněním této daně živnostník rozmyslet.

"Paušální daň se například nevyplatí řemeslníkům či zemědělcům, kteří využívají osmdesátiprocentní výdajový paušál. Z těch živnostníků, kteří uplatňují šedesátiprocentní výdajový paušál, se paušální daň vyplatí těm, kteří nemají děti ani manželku, přičemž jejich příjem bude v pásmu od 46 tisíc do zhruba 83 tisíc korun měsíčně," uvádí Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech Fund.

Podle ministerstva financí by paušální daň měla být zavedena od 1. ledna 2021, teprve za ten rok by živnostníci mohli paušální daň uplatnit.