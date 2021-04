Penny se Sokolem a AŠSK: "Rozhýbejte naše děti!"

PENNY čtvrtečním dnem zahajuje projekt "HÝBEME SE HEZKY ČESKY", díky kterému podpoří v letošním roce stovky dětských sportovních klubů napříč všemi regiony, a to finančně i materiálně v celkové výši přes pět miliónů korun. Ve spolupráci s Českou obcí sokolskou a Asociací školních sportovních klubů otevírá možnost přihlásit se do soutěže o finanční a materiální podporu pro tisíce týmů. Celkem podporu na základě hlasování obdrží 465 klubů po celé zemi.

Cílem projektu je v aktuální situaci podpořit sport českých dětí. Týmy se mohou přihlásit od čtvrtečního dne na stránkách projektu www.hybemesehezkycesky.cz "Pro děti je pohyb a sport jako takový jedním ze základů zdravého vývoje. My dospělí jsme odpovědní za to, abychom dětem vytvářeli podmínky pro jejich zdravý a šťastný život. Vnímáme situaci, která trvá už více než rok, proto jsme se rozhodli připravit projekt, který jejich aktivity podpoří," říká Jens Krieger, generální ředitel PENNY a Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu dodává: "Nechtěli jsme soutěž pro jednoho vítěze s jednou velkou cenou, naopak chceme podpořit děti po celé zemi. Naše prodejny jsou na téměř čtyřech stech místech České republiky a my chceme být lidem žijícím v jejich okolí dobrým sousedem a dělat vše, co jim život zkvalitní nebo usnadní. Proto od nás dostanou podporu kluby ve všech regionech."

PENNY tímto projektem podpoří nejen děti napříč republikou, ale také v nejrůznějších sportech, počínaje nejpopulárnějším sportem u nás - fotbalem, ale také florbalové, basketbalové, volejbalové nebo plavecké oddíly. Mohou se přihlásit i týmy, v nichž se děti věnují házené, atletice, gymnastice, badmintonu, cyklistice, ping pongu, šermu, a dalším sportům. "Chceme podpořit děti v pohybu bez ohledu na to, jaký sport je baví, a my jim pomůžeme pořídit například nové dresy nebo další vybavení. Smyslem celé akce je nejen podpora samotných klubů, ale chceme doslova rozhýbat Česko. Vnímáme to i jako příležitost k diskusi o významu sportu pro děti a jejich vývoj tak, abychom přispěli k růstu zdravé společnosti. Prostě HÝBEME SE HEZKY ČESKY," doplňuje Vít Vojtěch.

Vedoucí a zástupci klubů mohou od čtvrtka až do 19. května 2021 svůj tým přihlásit do projektu na stránkách www.hybemesehezkycesky.cz . Od 3. června pak bude probíhat online hlasování, z něhož vzejde ve 155 mikroregionech 465 finalistů (v každém mikroregionu tři). Všechny tyto týmy obdrží balíčky zdravé výživy z produktů PENNY a zúčastní se finálního hlasování, kdy první tým v každém mikroregionu obdrží finanční ve výši 15 000 korun, druhý a třetí tým v pořadí obdrží finanční podporu 5 000 korun. Celková podpora PENNY tak přesáhne částku 5 000 000 korun.

V rámci projektu PENNY připravilo 360stupňovou kampaň, včetně TV spotu, jeho propagace v tištěných médiích, na billboardech a na sociálních sítích. Kampaň mimo jiné podpoří sportovci a známé osobnosti.

Podrobné informace najdete na internetové adrese www.hybemesehezkycesky.cz .