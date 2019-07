PepsiCo vybuduje závod na výrobu lehkého občerstvení

Americký gigant PepsiCo hodlá investovat zhruba 74 milionů dolarů (1,7 miliardy) do výstavby závodu na výrobu lehkého občerstvení v Indii. Informovala o tom dnes agentura Bloomberg. Cílem firmy, do jejíhož výrobního portfolia patří vedle nápojů například bramborové lupínky značky Lays a Cheetos, je do roku 2022 zdvojnásobit v Indii aktivity divize lehkého občerstvení.

Investice je plánována na tři roky ve státě Uttarpradéš. Předpokládá se, že pomůže vytvořit více než 1500 přímých a nepřímých pracovních míst, uvedla dnes indická sekce společnosti.

Díky poptávce po nealkoholických nápojích a brambůrkách Lays společnost PepsiCo zvýšila ve druhém čtvrtletí čistý zisk o 11,8 procenta na 2,04 miliardy dolarů.

PepsiCo je druhý největší světový výrobce nealkoholických nápojů po společnosti Coca-Cola. V Indii působí od roku 1989.