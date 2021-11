Personální změny v Amazing Places

Václav Vítek (41 let) se po ročním působení na postu Director of Sales and Marketing chopil pozice Managing Director. Po nastavení interních procesů především pro account team, rozšíření systému obchodních spoluprací a vedení několika stěžejních projektů se Vítek na novém místě zaměří především na strategii dalšího rozvoje Amazing Places s logickým přesahem do obchodu a marketingu a vedení týmu.

Václav Vítek získal titul MBA v rámci studií Tourism Management na University of New York in Prague. V oblasti turismu a hotelnictvím napříč zeměmi Evropské unie se pohybuje více než 15 let. S partnerkou Adélou mají dvě dcery. Mezi jeho koníčky vyjma rodiny patří vaření a golf.

"Mám letité zkušenosti z nejlepších hotelů u nás i v zahraničí, ale až příchodem do Amazing Places konečně cítím, že mi práce dává správný smysl, prostor pro kreativitu a seberealizaci. Cestování pro mě znamená dobrodružství, krásu, ale také do velké míry spolehlivost," uvedl Václav Vítek, Managing Director projektu Amazing Places.

Personální změny se dotkly rovněž aktivit Amazing Places na Slovensku, kde na post Country Managera nastoupil Radúz Dula (42 let). Dula se v rámci své činnosti zaměří na management slovenských míst zahrnutých do projektu Amazing Places a bude zodpovídat i za rozšíření nabídky. Současně bude mít na starosti prezentaci a marketing značky Amazing Places na slovenském trhu.

Radúz Dula se cestovnímu ruchu věnuje od dob studií; začínal magisterským studiem managementu cestovního ruchu v Rakousku, pokračoval studiem managementu na Cornellově univerzitě ve Spojených státech amerických a následně vzděláním završil obdržením titulu Ph.D. na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici.

Zastával řadu manažerských pozic v oblasti cestovního ruchu jak v Rakousku, tak na Slovensku. Dula je zakládajícím členem Svazu cestovního ruchu Slovenské republiky a bývalým viceprezidentem Asociace hotelů a restaurací Slovenska. Kromě toho působil na Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenské republiky. S manželkou Lívií mají dvě děti, ve volném čase se baví zimními sporty a zajímá se o letectví a gastronomii.

"Amazing Places jsem poznal nejprve ze strany klienta. Nyní se z druhé, profesionální strany těším, jak z poskytovatelů ubytovacích služeb na Slovensku vybereme to nejlepší, ty pravé třešinky na dortu. Svoji úlohu vnímám velmi pozitivně a jsem rád, že se mohu dále kariérně rozvíjet a současně navštěvovat a spolupracovat s TOP podniky nejen na Slovensku," okomentoval svůj nástup do Amazing Places nový Country Manager pro Slovensko Radúz Dula.

O projektu Amazing Places

Cestovatelský lovebrand založil Petr Kotík v roce 2014. Na webu, sociálních sítích a od letošního roku rovněž v rámci tištěného čtvrtletníku Amazing Magazin nabízí projekt Amazing Places inspiraci na ubytování na desítkách kouzelných míst od romantických chalup, útulných roubenek, mlýnů a statků až po výjimečné apartmány a hotely.