Pět tipů, jak poznat falešné recenze na internetu

Určitě to znáte. Máte zálusk na nějakou drahou věc, zároveň ale nechcete nechat nic náhodě a zbytečně vyhazovat peníze z okna. Proto je vždy dobré zjistit si o vašem vysněném produktu co nejvíc informací. Jenže na internetu je tolik informací, které dokážou akorát zamotat hlavu.

Jak se v nich vyznat a dostat se k těm důvěryhodným? Pomocníkem mohou být internetové recenze, kterým podle průzkumu důvěřuje až 93 % lidí. Dejte si na ně ale pozor. Ne všechny jsou pravdivé. To dokazuje i fakt, že se s falešnou recenzí na internetu setkalo až 82 % lidí. Za profilem, který recenzi psal, může stát úplně kdokoliv. Ať už někdo z konkurenční firmy, robot generující negativní komentáře nebo obyčejný internetový troll. Držte se proto několika praktických tipů, které vám mohou pomoci se zorientovat.

1. Slovník a formulace

Zdá se vám, že na vámi nalezené recenzi něco nehraje? Podivně poskládaná slova za sebou, čeština na hodně zvláštní úrovni a věty, které skoro nedávají smysl? To by mohl být důkaz toho, že se jedná o falešnou recenzi, kterou nevytvořil člověk, ale počítač. I takové na internetu najdete. Tyto recenze sice patří k těm snadno odhalitelným, je ale lepší si tak jako tak trochu prolustrovat jejich autory a jít víc do hloubky. Prožeňte je vyhledávačem. Třeba vám z toho vyjdou nějaké zajímavé informace nebo další recenze, které konkrétní autoři vyprodukovali. Klidně by se mohlo i stát, že budou úplně stejné u několika produktů.

2. Jako pěst na oko

Někdy se stává, že ve vysokém počtu pozitivních recenzí narazíte na recenzi velmi negativní. Samozřejmě, občas může být někdo opravdu nespokojený nebo měl smůlu a chtěl se o svůj zážitek podělit. Ve většině případů se ale jedná o falešnou recenzi. Když se pak podíváte autorovi na zoubek a zahrajete si tak trochu na Sherlocka Holmese, můžete se dopátrat až k IP adrese, která vám prozradí třeba to, že recenzi psal někdo z konkurenční firmy. Toto opravdu není žádnou výjimkou. V dnešní době je konkurence tvrdá a firmy se snaží bojovat nejrůznějšími způsoby.

3. Profily bez tváře

Je to jako v životě. Věřili byste někomu, o kom nic nevíte a nemůžete si o něm ani nic zjistit? Spíš ne. Pokud narazíte na recenze, které vytvořil někdo pod profilem bez fotky a s evidentně vymyšleným jménem nebo přezdívkou, asi budete trochu víc obezřetní. Tyto profily jsou mnohdy až přehnaně negativní a jejich argumenty bývají poněkud bizarní. Někdy se jim také říká internetoví trollové. S těmi se setkal snad každý člověk, který se pohybuje na sociálních sítích. Když si rozkliknete jejich profil, nepřijdete vůbec na nic, co by o daném člověku vypovídalo.

4. Stejné datum? Na to pozor!

Vždycky kontrolujte datum, kdy byla recenze zveřejněná. Pokud vidíte mnoho recenzí ze stejného data a rychle přidaných za sebou, zbystřete. Tady by totiž mohl být zakopaný pes. Výjimkou jsou dny, kdy se konají promo akce v obchodech nebo jiné nárazové události, kterých se účastní mnoho lidí, kteří pak mohou v jednu chvíli poslat několik recenzí. To může být sice matoucí, opět tady ale můžeme sáhnout po vyhledavači a konkrétní autory si proklepnout.

5. Komunikujte a ptejte se

Z kvanta recenzí a rešerší vám může jít snadno hlava kolem. Takže když už nevíte, prostě se zeptejte. Nebojte se obrátit na svoji facebookovou nebo jinou komunitu na sociálních sítích, která může mít zkušenosti právě s produktem, který máte v merku. Nikdy nevíte, kdo ho má doma nebo ho aktivně používá. Vaši známí nebo známí vašich známých se jistě rádi svěří. Tady máte jistotu, že se k vám dostanou informace od opravdových uživatelů, ne od robotů z překladače. Díky tomu si dokážete pozitivní i negativní názory dobře srovnat v hlavě. Další možností je obrátit se přímo na konkrétní firmu, od které byste si produkt chtěli pořídit. V dnešní době má sociální sítě každá společnost, která má zájem budovat se svými zákazníky vztah. Součástí toho je i komunikace na sociálních sítích. Máte tedy nějaké otázky? Chcete se v něčem ujistit? Napište zprávu. Někdo kompetentní vám jistě rychle vaše otázky zodpoví.

Jak se začít spolehlivě orientovat?

Na tuto otázku je odpověď zdánlivě jednoduchá. Máte v podstatě dvě možnosti. Buď budete práci s ověřováním recenzí a recenzentů podnikat sami, nebo navštívíte weby, které s ověřenými recenzemi už pracují či je rovnou zprostředkovávají. A nedivte se, když i tady narazíte na negativní komentáře. Právě ty totiž přispívají na důvěryhodnosti produktu. Díky nim si můžete na daný produkt vytvořit ucelený pohled a názor. "Negativní recenze většinou podtrhují autenticitu a věrohodnost. Třem čtvrtinám kupujících přinesou negativní recenze hodnotný vhled do fungování produktu," vysvětluje Eva Čejková, zakladatelka a CEO testovací platformy Testuj.to. "Je však zásadní zjistit si, jestli je daná negativní recenze relevantní, nebo se jedná o recenzi falešnou, jejíž cílem je primárně produktu ublížit," uzavírá Čejková.