Philip Morris vstupuje na českém trhu do segmentu jednorázových e-cigaret

Společnost Philip Morris International (PMI) vstupuje v České republice do další kategorie bezdýmných nikotinových produktů. Do svého portfolia nyní zařazuje prémiovou jednorázovou elektronickou cigaretu, díky čemuž může dospělým kuřákům, kteří by jinak pokračovali v kouření cigaret, nabídnout více možností k přechodu na potenciálně méně rizikovou alternativu. Společnost Philip Morris staví svou budoucnost na komplexní nabídce vědecky podložených bezdýmných produktů, široké paletě technologií a způsobu užití. Pokračuje tak v naplňování vize světa bez cigaretového kouře.

"Od roku 2017, kdy jsme poprvé ve střední Evropě představili značku IQOS, si naše zařízení získaly v Česku k polovině minulého roku důvěru již více než 530 tisíc dospělých uživatelů, z nichž přibližně 350 tisíc díky tomu zcela přestalo s kouřením cigaret. Jsme ale stále na začátku cesty. Abychom naplnili naši vizi budoucnosti bez cigaretového kouře, neustále nasloucháme potřebám našich dospělých zákazníků. Snažíme se rozšiřovat produktové portfolio méně rizikových a potenciálně méně rizikových alternativ tak, abychom dokázali v maximální možné míře uspokojit jejich potřeby, a podpořit je tak v rozhodnutí přestat kouřit ve prospěch svého vlastního zdraví i zdraví svého okolí," říká ke vstupu do nového segmentu bezdýmných produktů Andrea Gontkovičová, předsedkyně představenstva a generální ředitelka Philip Morris ČR a.s.

Nová e-cigareta VEEBA nastavuje na trhu vysoký standard v oblasti vývoje a designu, výroby a odpovědné komercializace jednorázových elektronických cigaret. Zařízení je napájeno předem nabitou baterií a automaticky se spouští potáhnutím. Odpařuje již naplněnou e-kapalinu prostřednictvím řízeného procesu ohřevu. VEEBA tak nevyžaduje žádnou údržbu, tedy žádné čištění, nabíjení ani doplňování e-kapaliny a je připravena k použití ihned po zakoupení. Dospělým uživatelům přináší promyšlený design, snadné používání a konzistentní zážitek. V souladu s přísnými marketingovými principy společnosti PMI se VEEBA neprodává s příchutěmi, které by mohly oslovit mládež, ani s obrázky nebo popisy sladkostí či zářivými barvami zařízení. Neutrální barvy zařízení a funkční popis příchutí jsou určeny stávajícím dospělým uživatelům nikotinu a dospělým kuřákům. Doporučená maloobchodní cena zařízení je 169 Kč.

E-kapalina v zařízení VEEBA zaručuje obsah nikotinu 1,8 % (20 mg/ml). Každá výrobní šarže je opatřena Certifikátem o analýze (COA) a podléhá pravidelným i náhodným kontrolám, aby bylo zajištěno správné složení tekutiny a obsah nikotinu.

Jednorázová e-cigareta VEEBA nepatří do běžného odpadu. V rámci maximální snahy o zachování udržitelnosti produktu je navržena tak, aby přes 80 procent jejích komponentů bylo recyklovatelných. "Správné nakládání s odpadem a odpovědná spotřeba jsou pro nás prioritou. Proto se budeme i v komunikaci se zákazníky všech našich produktů nadále důrazně zaměřovat na to, aby svá použitá zařízení vraceli ve sběrných místech v rámci našeho recyklačního programu na zpětný odběr zařízení," dodává Andrea Gontkovičová.

Bezdýmné tabákové výrobky společnosti Philip Morris International jsou dostupné na 73 trzích. Cílem společnosti PMI je do roku 2025 nabízet bezdýmné tabákové výrobky na 100 trzích. Zároveň odhaduje, že již zhruba 17,8 milionů dospělých kuřáků na celém světě (vyjma Ruska a Ukrajiny) přestalo kouřit cigarety a přešlo na IQOS.. Ambicí společnosti je, aby do roku 2025 nejméně 40 milionů dospělých, kteří by jinak pokračovali v kouření cigaret, přešlo na naše bezdýmné výrobky. Kromě toho si společnost PMI klade za cíl, aby více než polovina jejích čistých příjmů do roku 2025 pocházela z bezdýmných výrobků.

Zařízení VEEBA je k dispozici na základě mezinárodní licenční smlouvy PMI podepsané se společností Kaival Brands International, která ve Spojených státech amerických distribuuje nejprodávanější prémiové jednorázové zařízení s názvem BIDI® Stick.