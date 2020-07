Po nouzovém stavu stoupl počet vloupání o čtvrtinu na 93 případů denně. Bezdrátové zabezpečení si zapojíte do hodiny sami

Počty nahlášených případů vloupání do bytů, chat a domů vzrostly po rozvolnění vládních opatření o čtvrtinu. Vyplývá to z aktuální statistiky Policie ČR. V červnu nahlásili majitelé zmíněných objektů v průměru 93 případů vloupání denně, celkem 2791. Jen v tomto měsíci způsobili zloději škodu přes 113 milionů korun. Odborníci očekávají, že s příchodem dovolených bude počet vloupání i nadále stoupat. Potvrzují to i loňská čísla, kdy jen v červenci a srpnu 2019 řešili policisté 7 866 případů s celkovou škodou přes 400 milionů korun.

Zloděje odradí bezpečnostní dveře a bezdrátový systém

Podle zkušeností odborníků je největší překážkou pro zloděje kombinace bezpečnostních dveří a bezdrátového zabezpečovacího systému s centrální jednotkou, která je propojena s mobilní aplikací. "Kvalitní zabezpečení dnes zvládne obyvatel domu nainstalovat sám a za hodinu může mít celý objekt již střežený. Integrovaná bezdrátová čidla hlídají okna a dveře, hlásí požár nebo vytopení", vysvětluje Tomáš Výlet, projektový manažer společnosti Bedo Ajax. Centrální jednotka má záložní baterii pro případ odpojení elektřiny a je napojena na mobilní aplikaci přes Ethernet a volitelně i přes SIMkartu. Uživatel má tak optimální kontrolu nad vším, co se u něj v domácnosti děje.

Doba dovolených je pro zloděje nejlákavější období

Statistiky varují, že doba dovolených je pro zloděje nejlákavějším obdobím k vloupání. Právě v letních měsících dochází oproti celoročnímu průměru k vniknutí do domů, bytů a chalup až o třetinu častěji, jak potvrzuje Jan Marek, mluvčí Generali Česká pojišťovna. "Ačkoli v období nouzového stavu došlo k mírnému poklesu registrovaných škod způsobených vloupáním do domů a bytů, aktuální čísla za červen a červenec naznačují, že se situace vrací na loňskou úroveň. Měsíčně nám nyní klienti nahlašují asi tři stovky škod způsobených vloupáním."

Do hlídání vaší domácnosti zapojte své sousedy

S hlídání vaší domácnosti vám po dobu dovolené mohou pomoci vaši sousedé, třeba prostřednictvím nové služby Bedo SOS, jak přibližuje Tomáš Výlet z Bedo Ajax: "Do mobilní aplikace je možné přidat kontakt na důvěryhodné osoby. Ti mohou na základě alarmu v aplikaci na událost zareagovat, pokud vy nejste doma, a na upozornění neodpovíte. Služba je zároveň napojena na pult centrální ochrany, kde je vám i vašim sousedům k dispozici operátor, který jim poradí, jak situaci ověřit a v případě potřeby kontaktuje složky IZS."

Úroveň zabezpečení zohledňují pojišťovny při vyplácení škod

Stupeň zabezpečení hraje roli při vyplácení pojistného plnění, jak vysvětluje Jan Marek z Generali Česká pojišťovna. "Přínos čidel a bezdrátového zabezpečení vidíme v časné identifikaci škody a především zmírnění jejích následků. V případě pojistné události zkoumáme konstrukční prvky, které pachatel překonal, a podle stupně zabezpečení v pojistných podmínkách vyplácíme pojistné plnění." S tím souhlasí i Eva Svobodová, tisková mluvčí UNIQA pojišťovny: "platí, že vyšší stupeň zabezpečení majetku v obydlích znamená slevu z pojistného ve výši 5 - 20 % podle provedení. Nejvyšší sleva se poskytuje za napojení na PCO a hlídání přes bezpečnostní službu."