Počet doručovaných zásilek před Vánoci stoupne až na téměř milion denně

Počet balíků doručovaných kurýrními firmami v následujících dnech vzroste až na téměř jeden milion denně, což je dvojnásobek proti zbytku roku. Předvánoční špička začíná o tomto víkendu po Black Friday a potrvá do poloviny prosince. Počet doručovaných zásilek by se měl blížit loňskému roku a to přes to, že letos nejsou kvůli lockdownu uzavřené kamenné obchody. Vyplývá to z informací přepravních společností.

Letošní sezonu podle generálního ředitele WeDo Daniela Mareše by mohl ovlivnit problém s nedostatkem kurýrů na trhu. Loni se totiž rozvážením dárků zabývali i lidé, kteří kvůli lockdownu dočasně přišli o práci, například číšníci. "Doporučujeme proto klientům, aby si při nákupech raději dávali časovou rezervu, v některých případech může dojít k prodloužení dodacích lhůt," řekl.

Největší nárůst přijde podle šéfa DPD Miloše Malaníka zhruba deset dní před Vánoci. Pokud nenastane lockdown v podobě uzavření kamenných poboček, neočekává v rámci balíkové přepravy v Česku tak enormní nárůst počtu balíčků jako loni, kdy podle něj situace byla skutečně bezprecedentní.

"V těch nejvytíženějších dnech zatím počítáme až s 250 tisíci doručenými zásilkami denně," uvedl Malaník s tím, že jde opravdu o doručené zásilky v daný den, tedy rozvezené zásilky, nikoliv zásilky na depech.

Zásilkovna, která v Česku disponuje více než 6000 výdejními místy, zažívá zvýšený zájem o doručování zhruba od října, nicméně vrchol sezony podle mluvčího Kamila Chalupy startuje o víkendu po Black Friday. "Nicméně rekordy jsme prolomili již nyní. Minulý týden jsme například pokořili náš historický rekord v počtu podaných zásilek za jeden týden, kdy jich bylo více než dva miliony, a to i přesto, že byl jeden den v týdnu svátek," dodal. V minulém roce Zásilkovna přepravila od října do prosince přibližně 17 milionů zásilek. V letošním roce očekává za stejné období až 24 milionů.

Podle šéfa distribuční firmy elektroniky Agora DMT Davida Fuchse letos začaly vánoční nákupy již v říjnu, tedy o několik týdnů dříve, než tomu bývá obvykle. Důvodem je obava lidí z nedostatku zboží a zdražování. Nedostatek může podle manažerky Astratexu Ivy Janouškové nastat u obchodníků, kteří neobjednali včas dostatečné zásoby, protože v současnosti je doplnění skladů vzhledem k růstu velkoobchodních cen a cen dopravy a prodlužování dodacích lhůt do Vánoc nereálné.

"Letos jsme proti loňsku navýšili naše skladové zásoby o zhruba 70 procent. Zboží jsme objednávali s dostatečným předstihem, a tedy za lepších podmínek. Na rozdíl od většiny obchodníků tak nejsme v situaci, že bychom kvůli zvyšování nákupních cen měli na Black Friday menší skladovou zásobu a případně nějaké položky nedostatek," dodala Janoušková.

Česká pošta letos kvůli vánoční špičce najímala zhruba 5000 brigádníků. Zároveň rozšířila síť specializovaných výdejen balíků na dvojnásobných 5000. "Na Black Friday jsme připraveni nejen jako na jeden den, ale zejména na následující období, kdy budou obchodníci posílat svým zákazníkům objednané zboží. BF se navíc může týkat delšího časového úseku, někdy až do Vánoc, kdy plynule navážou povánoční výprodeje. I na ty jsme připraveni," doplnil mluvčí Matyáš Vitík.

Podle odhadu Asociace pro elektronickou komerci utratí letos Češi za dárky v e-shopech nejméně 77 miliard korun. Meziroční růst by mohl přesáhnout 20 procent.