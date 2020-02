Počet osobních bankrotů v prosinci stoupl, návrhů ubylo

V Česku bylo v lednu vyhlášeno 1799 osobních bankrotů, o 279 více než loni v prosinci. Zároveň bylo podáno 1661 návrhů na osobní bankrot, o 92 méně než v předchozím měsíci. Byl tak nejnižší od května 2019, tedy za celou dobu účinnosti novely insolvenčního zákona, která osobní bankrot zpřístupnila většímu počtu lidí. Vyplývá to ze statistik společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.

"Počet návrhů na osobní bankrot výrazně klesl už v prosinci a v lednu se tento pokles ještě prohloubil. Počet vyhlášených osobních bankrotů tak byl v lednu paradoxně vyšší než počet návrhů na osobní bankrot. Nižší počet podaných návrhů v uplynulých dvou měsících povede k dalšímu poklesu vyhlášených osobních bankrotů během února a může se promítnout také do březnových statistik," komentovala čísla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 19 253 osobních bankrotů, to je o 47 procent více než v předešlém období. Zároveň bylo podáno 21 044 návrhů na osobní bankrot, meziročně o 54 procent více. Vysoký meziroční přírůstek osobních bankrotů a návrhů na ně byl ovlivněn novelou insolvenčního zákona.

V červnu 2019 začala platit insolvenční novela s mírnějšími podmínkami pro oddlužení. Lidé tak mohou nově buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 procent dlužné částky. V prvním případě jde o jakési zrychlené oddlužení, využitelné zejména v případě nižších dluhů. V druhém případě je oddlužení splněno, jestliže po dobu pěti let od schválení oddlužení dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí k uspokojení pohledávek svých věřitelů.