Počet podnikatelek loni stoupl. Nejvíce je jich v Praze

V posledních pěti let podniká stále více žen, počet podnikatelek stoupl loni o zhruba deset tisíc na 735 tisíc. Ženy nejčastěji podnikají v obchodu, stavebnictví, výrobě a profesních, vědeckých a technických činnostech. Své firmy soustřeďují v okolí větších měst. Vyplývá to z analýzy, kterou každoročně připravuje Asociace malých a středních podniků v rámci projektu Podnikavá žena.

"Dlouhodobě se setkáváme s vyšším zájmem o podnikání u žen nad 50 let. Jsou to většinou ženy, které v devadesátých letech dostudovaly, naučily se jazyky a zvládly postupně pracovat se všemi novými technologiemi, do toho vychovaly děti a dnes na prahu padesátky už nechtějí trávit hodiny v korporacích a hledají nové uplatnění svých zkušeností," uvedla spoluzakladatelka Podnikavé ženy Eva Čejková Vašková.

Vyšší růst počtu podnikatelek vůči podnikatelům za posledních deset let je zcela zřejmý, doplnil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Ženám se podle něj v malém byznysu daří, jsou výsledkově orientované, nechodí do velkého rizika a zaměřují se více na efektivitu, méně na společenské benefity. Dokážou z minima získat maximum a nevadí jim, když zisky přichází po malých částkách, netouží po velkých výnosech. Pro řadu z nich je to i snaha o větší nezávislost, dodal ministr.

Ženy nejvíce působí v takzvané volné živnosti, kterou ke svému podnikání využívají více než dvou třetin. Na druhém místě pracují jako řemeslnice (16 procent). Nejvíce podnikatelek působí v Praze a v jihovýchodním a severovýchodním regionu země.

Každá pátá Češka by podle mezinárodního srovnávacího průzkumu společnosti Metro Group ráda založila vlastní byznys, ale pouze šest procent si myslí, že má jejich podnikatelský plán šanci na úspěch. Podobný výsledek byl zaznamenán v Německu. Českým podnikatelkám je průměrně 45 let, tři čtvrtiny mají jedno dítě. Například v Německu podniká pouze 44 procent žen-matek, což je nejméně ze všech dotazovaných zemí. Naopak nejvíce (87 procent) matek podniká v Rusku.