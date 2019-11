Počet uživatelů on-line bankovnictví se za posledních pět let zvýšil

Počet uživatelů internetového bankovnictví se za posledních pět let zvýšil o 1,8 milionu na 5,5 milionu lidí. Před deseti lety bylo v tuzemsku 1,5 milionu uživatelů. Mezi mladými ve věku 25 a 34 let je podíl služby 88 procent. Uvedli to zástupci Českého statistického úřadu (ČSÚ) na tiskové konferenci.

Ve využívání internetu ke správě svých financí jsou Češi s podílem 63 procent uživatelů starších 16 let nad průměrem EU, který je 54 procent, ale i před všemi sousedními zeměmi.

Internet využívá 7,1 milionu Čechů, což je o 700 tisíc víc než v roce 2014 a trojnásobek stavu před 15 lety. Internetové připojení má doma 81 procent domácností, což je o devět procentních bodů více, než před pěti lety.

"Zatímco bez internetu jsou především domácnosti seniorů, rodiny s dětmi mají internetové připojení téměř všechny," uvedl ředitel odboru statistik ČSÚ Martin Mana. Čtyři z pěti domácností, které internet nemají, uvedly, že připojení doma nechtějí, či nepotřebují.

Dynamicky roste užívání chytrých mobilů. V současnosti je má sedm lidíb z deseti, loni to bylo 63 procent. V kategorii mezi 16 a 24 lety má smartphone 99 procent Čechů. V roce 2010 používala mobilní internet čtyři procenta Čechů, letos již dvě třetiny.

Přes internet již nakoupilo přes 59 procent Čechů, před deseti lety to byla jen čtvrtina. Ženy nakupovaly nejčastěji oblečení a obuv, dále kosmetiku a vstupenky. Muži pořizovali nejvíce počítače a elektroniku, oblečení a obuv nebo ubytování.

Sociální sítě využívá 54 procent lidí starších 16 let, což je o 17 procent více, než před pěti lety. Češi se v tomto ohledu pohybují zhruba na evropském průměru.