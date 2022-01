Počítače a elektronika by podle obchodníků letos mohly zdražit až o desetinu

Počítače a elektronika na českém trhu by mohly v první polovině roku zdražit zhruba o pět až deset procent. Důvodem je přetrvávající nedostatek některých komponent, dražší doprava, ale i energie. Vyššímu zvyšování cen zamezí silná koruna, která dovozy naopak zlevňuje. Vyplývá to z aktuálních informací obchodníků.

Inflační tlaky, které by vedly ke zdražování elektroniky, zatím podle obchodního ředitele společnosti Alza Ondřeje Hnáta částečně vyrovnává posilování české koruny vůči dolaru a euru. Díky tomu si podle něho například notebooky své ceny drží, respektive právě díky vývoji kurzu koruny dokonce mírně zlevňují. Dá se však očekávat, že v průběhu roku budou zdražovat.

"Na trhu je stále nedostatek některých mobilních telefonů, což sice nevede k jejich zdražování, ale k růstu poptávky po aktuálně dostupných modelech, zejména nových značek na českém trhu. Zdražení aktuálně prodávaných modelů tedy neočekáváme, avšak u letošních novinek se již s největší pravděpodobností růst výrobních nákladů do jejich prodejních cen promítne," uvedl dále Hnát s tím, že to samé se již během prosince loňského roku stalo u velkých domácích spotřebičů, jejichž ceny vzrostly v průměru o pět až deset procent.

"V dalších měsících očekáváme vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku některých součástek a rostoucím nákladům na dopravu obecně u části sortimentu zdražování. U jiných kategorií ale naopak s ohledem na lepší dostupnost dojde k mírnému zlevnění," uvedla mluvčí Mall.cz Pavla Hobíková.

Podle ředitele distributora elektroniky Agora Davida Fuchse se proti konci loňského roku snížila cena kontejnerové dopravy o zhruba 20 procent a cena velkého kontejneru z Asie se nyní pohybuje okolo 12 tisíc USD. V pololetí by pak mohla klesnout pod 10 tisíc USD. Nižší ceny dopravy by se však mohly promítnout do cen zboží až později během roku. Cena dopravy ale stále bude proti roku 2019 trojnásobná. Doprava kontejnerů se navíc potýká s až měsíčním zpožděním, což vede k nedostatku zboží.

Globální vyhlídky trhů s elektronikou nejsou podle hlavního ekonoma Monety Petra Gapka příliš příznivé. "Většina výrobců totiž kvůli stále přetrvávajícím problémům s dodávkami a kvůli nedostatku lidských zdrojů hlásí, že bude muset velmi pravděpodobně znovu sáhnout k navýšení cen. Vyšší ceny by mohly být částečně tlumené posilující korunou, která má potenciál vůči euru i dolaru zpevnit i letos, ale menšímu nárůstu cen elektroniky se v průběhu roku asi nevyhneme," uzavřel.