Jak získat manažera? Zakázkový nábor bývá výhodnější

Prověřený headhunter, platba předem a na konci nový manažer v týmu. To byl v náboru donedávna neobvyklý scénář: firmy raději najímaly agentury, kterým za dodání zaměstnance připadla provize ve výši několikanásobku jeho platu. Dnes se firmy častěji spoléhají na zakázkový nábor.

Bez schopných manažerů nemohou firmy prosperovat, proto věnují jejich náboru mimořádnou pozornost. Dosavadní praxe, kdy firmy pověřovaly manažerským náborem hlavně velké pracovní agentury, se však mění. Přibývá společností, které se spoléhají na exkluzivní nábor na zakázku a angažují raději tzv. headhuntery. "Pracovní agentury nemohou nikdy věnovat náboru srovnatelnou péči jako headhunter. Pracují v příliš velkých objemech a jejich snahou je dodat co největšímu počtu firem co nejrychleji co nejvíce kandidátů. Nábor špičkového manažera je však sofistikovaný proces, který vyžaduje čas, delikátní přístup a velký respekt k člověku," vysvětluje Ivar Mesenský ze společnosti Wolf Hunt.

Nejvíc chybí učitelé, dělníci IT specialisté

Web thejobnetwork.com ve spolupráci s americkým statistickým úřadem vydal seznam deseti nejhledanějších profesí pro letošní rok resp. pozic, na které bude nejvýhodnější se z pohledu žadatelů o práci do budoucna zaměřit. Na předních příčkách jsou například fyzioterapeuti, fitness trenéři či softwaroví inženýři. Dále zde figurují osobní finanční poradci. U této pozice navíc statistici předpokládají další růst poptávky až o 30 % do roku 2022. Na dalších pozicích se objevují zdravotní sestry, bioinženýři nebo výzkumníci trhu.

Nejhledanější pozice v České republice dnes nalezneme v oborech IT, financí, lidských zdrojů, obchodu a marketingu. Podle Úřadu práce byl v minulém měsíci největší zájem o dělníky, zaměstnance hotelů a řidiče. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory. Dlouhodobě na trhu chybí vývojáři IT, specialisté programátoři, ale také vedoucí manažeři. Podle inzertního serveru Annonce se poptávka po zaměstnancích liší podle jednotlivých okresů. Zatímco v severozápadních regionech země nejvíce chybí učitelé, ve středních Čechách a Praze jsou to kuchaři, stavební dělníci či prodavači.

Schopný headhunter dosadí manažera v téměř 90 % případů

Klíčovou disciplínou při hledání těchto nedostatkových zaměstnanců je tzv. executive search, což je celý soubor aktivit od vytipování vhodných uchazečů přes výběr a přesvědčování těch nejlepších až po nástup na novou pozici. Rozdíl mezi velkými agenturami a specializovanými headhuntery však spočívá mj. právě v tom, že nástupem do nové firmy jejich péče nekončí. "Pokud nováček opustí firmu ještě ve zkušební lhůtě nebo i několik měsíců po ní, přijde zaměstnavatel o opravdu velké peníze. Procesu začleňování do nového týmu se říká onboarding čili naloďování a teprve po jeho zvládnutí může být firma spokojena," upozorňuje Ivar Mesenský. "Právě při onboardingu musí headhnuter zúročit důvěru, které se u kandidátů těší, a v těsné spolupráci s interními personalisty usnadnit nováčkovi start ve firmě." U opravdu dobrých headhunterů přitom jejich úspěšnost při obsazování pozic může výrazně překonat i 80 procent. Ve zbylých případech zaměstnavatel alespoň šetří budoucí náklady a získává důležitá data pro vyhodnocení své náborové strategie.

Platba předem přestává zaměstnavatelům vadit

Většina pracovních agentur v Česku stále spolupracuje se zaměstnavateli na bázi tzv. success fee: odměna se platí až při nástupu nového pracovníka. Firma pak platí agentuře několikanásobek platu zaměstnance. Přibývá však firem, které v tomto náboru "na jistotu" spatřují rizika. Především není jisté, že agentura firmě poptávaného manažera vůbec dodá. "Klasické agentury zaměstnávají několik desítek náborářů a ti hledají denně stovky pozic pro mnoho firem. Zatímco agentuře při takových objemech stačí k vysokému výdělku, aby obsadila jen pár procent pozic, leckterý zaměstnavatel má naopak smůlu, pracovníka nesežene a musí doufat, že příště se mezi ty šťastné zařadí on," vysvětluje Ivar Mesenský. Proto se i v Česku začíná prosazovat model, kdy se firmy obracejí na specializované headhuntery rovnou, neboť ve výsledku mohou finance i čas ušetřit. "Platba předem přestává vadit, pokud v jejím rámci dostanete něco, co vám běžné agentury nedají. Například cílenou marketingovou kampaň pozice a značky vaší firmy, zaměřenou na konkrétní skupinu manažerů a expertů. Headhunter pak může poskytnout firmě data z trhu o jejich dostupnosti, mzdových očekáváních apod., což jsou velmi cenné údaje, neboť se jedná o informace od pasivních kandidátů."