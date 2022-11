Podnikání v ČR, kterého se krize nedotkne: drogistické franšízy se bleskově rodí po celé zemi!

I v dnešní nejisté době Češi sní o výdělečném podnikání. Existuje odvětví, kde se dá navzdory krizi vydělat, a to pomocí franšíz. Obzvlášť nový franšízový model obchodů s drogistickým zbožím od společnosti Drogeo se ukazuje jako zisková možnost nejen pro začínající podnikatele. Pro takový model se rozhodl třeba zkušený podnikatel Václav Svoboda.

Koncem minulého měsíce otevřel značkovou prodejnu v ulici Havlíčkova 4135 v Havlíčkově Brodě. "Pracoval jsem v zahraničí v gastronomii, ale chtěl jsem mít něco doma. Zkušenosti mě táhly k otevření bistra. Jenže vím, jak je to náročné a drahé,” popisuje, proč zareagoval na nabídku Drogeo.

"Už jsem měl vyhlédnutý prostor, vybavení není finančně náročné a o rozjezd se Drogeo postará formou startovacího balíčku,” oceňuje, že franšízový model nevyžaduje předchozí zkušenosti v oboru drogerie.

Řada lidí sní o založení nebo rozšíření vlastního podnikání, ale obavy z těžkých začátků v dnešní nejisté době je od takového kroku často odrazují. Co využít šanci otevřít obchod, který jeho zákazníci už znají, jen netušili, že ho teď mají hned za rohem? Nebo co tak zvýšit počet zákazníků ve stávajícím obchodě a s tím i obrat?

"Otevřít si Drogeo obchod je ideální podnikatelskou příležitostí, hlavně v malých městech a obcích, kde sortiment pro každodenní nákup drogistického zboží a kosmetiky chybí. To, že obchod nabízí sortiment drogerie, navíc zaručuje, že se jedná o naprosto nutné a nezbytné zboží pro základní potřebu každé domácnosti v jakékoliv době pro lidi, a tím se obchod i nikdy nezavře. I během covidu drogerie zůstaly otevřené. Pro individuální osobu je však jinak téměř nemožné do tohoto odvětví vstoupit. My jsme tuto bariéru pro jednotlivce odstranili a nyní nabízíme příležitost podnikat pod naší hlavičkou bez toho, aby do rozjezdu investovali vysoké částky. Pokud tedy zájemci v tomto velice lukrativním odvětví chtějí podnikat, ať se na nás obrátí," uvádí Marc Westermann, zakladatel Drogeo.

V současné době Drogeo otevírá další provozovny v Praze, Liberci, Brně a dalších pěti městech. Pro více informací zájemci můžou navštívit stránky www.drogeo.cz/franchiza a zjistit více.