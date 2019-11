Podnikatelky: Problémem ČR je malý podíl částečných úvazků

Česká republika má ve srovnání s EU rezervy v zaměstnávání žen na částečný úvazek. V ČR je zhruba deset procent žen zaměstnaných na částečný úvazek, průměr EU činí 24,5 procenta a v Německu až 37,9 procenta. Na tiskové konferenci to uvedla spoluzakládající členka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek, pedagožka Anna Putnová. Asociace analyzovala statistické údaje EU a Českého statistického úřadu.

"Pozoruhodné je to, že se to příliš nezvyšuje ani u vysoce kvalifikovaných vysokoškolaček, což ve srovnání s Německem nebo Nizozemskem je pětinové, šestinové číslo," dodala. Ukazuje to podle ní na to, že Česko není schopno potenciál velmi kvalifikované vzdělané síly využít. Podnikatelky by tento druh zaměstnávání podle Putnové měly více ve svých firmách podporovat.

Každý třetí podnikatel v Česku je žena, v počtu podnikatelek se tak ČR od roku 2005 drží na průměru Evropské unie (v roce 2017 - 33,4 procenta). Předloni jich bylo v ČR 32,8 procenta. Vzrůstající počet podnikatelek ukázala také červnová analýza Asociace malých a středních podniků v rámci projektu Podnikavá žena. Počet podnikatelek podle ní stoupl loni o zhruba deset tisíc na 735 tisíc.

"Ženy nemají v ČR bariéry pro vstup do podnikání. To musíme ocenit, protože to není úplně samozřejmé, když se podíváme třeba na jih Evropy, kde jsou psychologické bariéry. Po 30 letech svobody můžeme potvrdit, že (české) ženy obstály," řekla Putnová.

V současnosti jsou ženy zastoupeny ve všech odvětvích podnikání, na rozdíl od 90. let, kdy podnikání žen v technických oborech vzbuzovalo nedůvěru, uvedla Putnová. České podnikatelky působí nyní zejména v obchodu i expertní činnosti, kam patří například odborné či auditorské služby. Putnová zdůraznila, že ženy podnikají nejen ve středním věku, ale i v 60 a 70 letech.

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek (ČMAPM) je dobrovolná organizace, příští rok si připomene 25 let od svého založení. Je členem Celosvětové asociace žen - podnikatelek FCEM, která sdružuje 120 zemí světa. Chce mimo jiné podle své prezidentky Kateřiny Haring upozornit na to, že právě ženy, přestože ovlivňují mnohá ekonomická rozhodnutí, ke konci života čelí chudobě. Kromě podnikání se proti mužům musí v řadě případů na plný úvazek věnovat rodinám, dodala Haring. To je také podle ní jeden z důvodů, proč je v ČR z celkového počtu podnikatelů necelá třetina žen a za posledních 12 let jejich podíl vzrostl pouze o dvě procenta.