Podnikatelská aktivita v eurozóně se téměř zastavila

Podnikatelská aktivita v eurozóně se v listopadu téměř zastavila. Nejvyšší údaj za pět měsíců vykázal zpracovatelský průmysl největší ekonomiky eurozóny - Německa. Vyplývá to z údajů společnosti IHS Markit, které byly zveřejněny a které jsou založeny na průzkumu mezi nákupními manažery.

Souhrnný index nákupních manažerů (PMI), který se považuje za spolehlivý ukazatel zdraví ekonomiky, klesl na 50,3 bodu z říjnových 50,6 bodu. Ještě více se tak přiblížil hodnotě 50 bodů, která odděluje růst aktivity od poklesu. Údaj byl horší, než očekávali ekonomové oslovení agenturou Reuters, a jen těsně se minul s více než šestiletým minimem dosaženým v září.

V eurozóně nejdůležitější sektor služeb vzrostl mnohem méně, než se očekávalo, a v poklesu pokračoval i evropský zpracovatelský průmysl. Dílčí index sektoru služeb se propadl na desetiměsíční minimum 51,5 bodu z 52,2 bodu v předchozím měsíci. Oproti minulému měsíci se zhoršila také očekávání manažerů pracujících ve službách - budoucnost nyní vidí nejhůře od poloviny roku 2013. Index hodnotící zpracovatelský průmysl eurozóny pak ukázal desátý pokles za sebou.

Naději ale vzbudil dílčí index pro německý zpracovatelský průmysl. Ten stoupl na 43,8 ze 42,1 bodu v říjnu a je tak nejvýše za pět měsíců. Sektor je tedy sice stále v poklesu, ale údaj překonal odhady analytiků, kteří udávali hodnotu 42,8 bodu.

Podle agentury Bloomberg tak má toto odvětví německé ekonomiky možná to nejhorší z letošního propadu za sebou. S optimismem pohlížejí manažeři německého zpracovatelského průmyslu i do budoucna - jejich očekávání do příštích 12 měsíců je pozitivní poprvé po čtyřech měsících.